Υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες για διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα μέσω της υποδομής του gov.gr.Οι νέες υπηρεσίες προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ, η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.Οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:Ανανέωση Άδειας ΟδήγησηςΑντικατάσταση Άδειας ΟδήγησηςΑντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράςΑντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπήςΕνεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜΑντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhotoΑντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.