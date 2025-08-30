Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Γρεβενά
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Γρεβενά

Οι δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω τεσσάρων διαφορετικών εστιών φωτιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή των Γρεβενών.  Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πιο ισχυρό μέτωπο ήταν αυτό στην περιοχή Σύνδενδρο, για αυτό το λόγο οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνταν να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. 




