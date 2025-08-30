Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Γρεβενά
Οι δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω τεσσάρων διαφορετικών εστιών φωτιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή των Γρεβενών. Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πιο ισχυρό μέτωπο ήταν αυτό στην περιοχή Σύνδενδρο, για αυτό το λόγο οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνταν να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025
