Σκάφος με 65 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί και νέες αφίξεις στη Ρόδο, συλλήψεις διακινητών σε Έβρο και Ξάνθη
Νέο περιστατικό με μετανάστες στη Γαύδο μετά τη μεγάλη επιχείρηση και την τραγωδία στη Ρόδο - Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές σε Έβρο και Ξάνθη
Η μετανάστευση προς την Ελλάδα μέσω διακινητών παραμένει έντονη, παρά τη μείωση των ροών στα νότια της Κρήτης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι αρχές συνεχίζουν να εντοπίζουν νέες αφίξεις, ενώ οι διακινητές επιμένουν παρά τις αυστηρές αστυνομικές επιχειρήσεις.
Επιχείρηση διάσωσης 104 μεταναστών
Στο μεταξύ, την προηγούμενη ημέρα, μια ακόμα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε ανοιχτά της Ρόδου. Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός ιστιοφόρου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δύσκολη θέση.
Οι 104 επιβαίνοντες (58 άνδρες, 17 γυναίκες και 29 ανήλικοι) διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Μετά από προανάκριση, συνελήφθη ένας 55χρονος Τούρκος υπήκοος για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής του σκάφους. Οι μετανάστες είχαν πληρώσει 8.000 ευρώ έκαστος για να μεταφερθούν στην Ιταλία.
Νεκροί ένας άνδρας και ένα κορίτσι
Ωστόσο, η τραγωδία δεν άργησε να έρθει. Στη Ρόδο, δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια πιθανόν ανήλικη, βρέθηκαν νεκροί στην παραλία Μαύρος Κάβος το πρωί του Σαββάτου, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να φτάσουν στην Ελλάδα. Οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι. Η φουσκωτή λέμβος, που ανήκει στο κύκλωμα διακίνησης, φαίνεται να εγκατέλειψε τους επιβαίνοντες σε μικρή απόσταση από την ακτή και να επέστρεψε στα ανοιχτά.
Στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου, εντοπίστηκαν 38 ακόμα αλλοδαποί από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., σε μια ενέργεια που αναδεικνύει την συνεχιζόμενη δραστηριότητα των κυκλωμάτων διακίνησης.
Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις ελληνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτροπή των παράνομων αφίξεων, παρά την πίεση που ασκείται από τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές.
Παράλληλα αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ξάνθης προχώρησαν χθες στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών για διαφορετικές περιπτώσεις, σε οικισμούς του Έβρου και της Ξάνθης.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.
Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ο δεύτερος διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τρίτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δεκατέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο τέταρτος διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.
Σύλληψη διακινητών σε Έβρο και Ξάνθη
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.
Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ο δεύτερος διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τρίτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δεκατέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο τέταρτος διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.
