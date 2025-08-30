Σκάφος με 65 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί και νέες αφίξεις στη Ρόδο, συλλήψεις διακινητών σε Έβρο και Ξάνθη

Σύλληψη διακινητών σε Έβρο και Ξάνθη

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις ελληνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτροπή των, παρά την πίεση που ασκείται από τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές.Παράλληλα αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ξάνθης προχώρησαν χθες στη σύλληψη τεσσάρωνγια διαφορετικές περιπτώσεις, σε οικισμούς του Έβρου και της Ξάνθης.Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξηςτης Διεύθυνσης Αστυνομίαςο δεύτερος διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.Στην τρίτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δεκατέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι σε οικισμό της, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο τέταρτος διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.