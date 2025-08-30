Έβρος, Ξάνθη : Σύλληψη τεσσάρων διακινητών που προωθούσαν παράτυπους μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Συλλήψεις

Έβρος, Ξάνθη : Σύλληψη τεσσάρων διακινητών που προωθούσαν παράτυπους μετανάστες

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ξάνθης

Έβρος, Ξάνθη : Σύλληψη τεσσάρων διακινητών που προωθούσαν παράτυπους μετανάστες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών για διαφορετικές περιπτώσεις, σε οικισμούς του Έβρου και της Ξάνθης, προχώρησαν χθες αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ξάνθης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ο δεύτερος διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δεκατέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο τέταρτος διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα που οδηγούσαν, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ξάνθης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Κλείσιμο

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης