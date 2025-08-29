Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με τραυματία έναν 54χρονο
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με τραυματία έναν 54χρονο
Συνελήφθη ένας 57χρονος - Εκτός κινδύνου ο 54χρονος
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου 57χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν 54χρονο, κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.
Το θύμα, σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Κατά πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.
Ο 57χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του επεισοδίου. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
