Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι σε παραλία της Χαλκιδικής - Συνελήφθη ο πατέρας του
Κινδύνεψε ένα 4χρονο αγοράκι από τη Σερβία - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χαλκιδικής
Πανικός επικράτησε χθες το απόγευμα στην παραλία Καλλιθέα, του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική όταν ένα 4χρονο αγοράκι από τη Σερβία παραλίγο να πνιγεί.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 4χρονο αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για νοσηλεία.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».
Ειδήσεις σήμερα:
