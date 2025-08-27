Ατύχημα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον τραυμάτισε φορτηγό
ΕΛΛΑΔΑ
Ατύχημα Τροχαίο ατύχημα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Ατύχημα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον τραυμάτισε φορτηγό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας - Δείτε φωτογραφίες

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Εθνική Οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης, μετά από εκτροπή  αυτοκινήτου στο ύψος του 239ου χλμ. στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οδηγός,  κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχo του ΙΧ του με αποτέλεσμα να χτυπήσει δεξιά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Ακινητοποίησε το όχημά του και θέλησε να κατέβει από αυτό ώστε να δει τη ζημιά, ανοίγοντας την πόρτα.

Ωστόσο, την ώρα εκείνη, διερχόμενο φορτηγό προσέκρουσε στην πόρτα του ΙΧ τραυματίζοντας στο χέρι τον οδηγό του οχήματος. Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού, σήμαναν το σημείο προκειμένου να αποφευχθεί και άλλο ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Ατύχημα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον τραυμάτισε φορτηγό
Ατύχημα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον τραυμάτισε φορτηγό


