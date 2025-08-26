Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Μίνι αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις αφίξεις
Μίνι αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις αφίξεις
Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι και περίπου μιάμιση ώρα μετά ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας
Ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οι οδηγοί το μεσημέρι της Τρίτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του νέου πολυώροφου πάρκινγκ - κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου - χτυπήθηκε υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου.
Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι και ως αποτέλεσμα υπήρξε προσωρινός αποκλεισμός του οδικού κομματιού στις αφίξεις του αεροδρομίου.
Ωστόσο, από τις 16:30 και μετά, ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου οι οδηγοί μπορούσαν να κινηθούν στις 2 από τις 3 λωρίδες.
Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι και ως αποτέλεσμα υπήρξε προσωρινός αποκλεισμός του οδικού κομματιού στις αφίξεις του αεροδρομίου.
Ωστόσο, από τις 16:30 και μετά, ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου οι οδηγοί μπορούσαν να κινηθούν στις 2 από τις 3 λωρίδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα