Μίνι αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις αφίξεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωγός φυσικού αερίου

Μίνι αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις αφίξεις

Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι και περίπου μιάμιση ώρα μετά  ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Μίνι αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις αφίξεις
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οι οδηγοί το μεσημέρι της Τρίτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»,  όπου λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του νέου πολυώροφου πάρκινγκ - κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου - χτυπήθηκε υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου.

Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι και ως αποτέλεσμα υπήρξε προσωρινός αποκλεισμός του οδικού κομματιού στις αφίξεις του αεροδρομίου.

Ωστόσο, από τις 16:30 και μετά, ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου οι οδηγοί μπορούσαν να κινηθούν στις 2 από τις 3 λωρίδες.


Ειδήσεις σήμερα:

Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων

Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης