Με μειωμένη ταχύτητα έφτασε στον Πειραιά το Flying Dolphin XIX που είχε παρουσιάσει βλάβη λόγω εμπλοκής αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης.Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.