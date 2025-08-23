Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη στη Νάξο - Συνελήφθη ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Διαρρήκτες Αστυνομία

Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη στη Νάξο - Συνελήφθη ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του

Ο δράστης  στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε - Στην κατοχή του βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα

Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη στη Νάξο - Συνελήφθη ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στη Νάξο, όταν σπείρα διαρρηκτών που το τελευταίο διάστημα «χτυπούσε» σε Πάρο και Νάξο, έδρασε εκ νέου στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου.

Σύμφωνα με το cyclades.gr οι δράστες, αφού εισέβαλαν σε πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν, έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Ληστείες - Θρίλερ στη Νάξο: Κινηματογραφική σύλληψη του ενός, ανθρωποκυνηγητό για τους συνεργούς!


Μέσα σε λίγα λεπτά δυνάμεις της Ασφάλειας Νάξου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία – χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα – τα οποία παραδόθηκαν στις αρχές. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη στη Νάξο - Συνελήφθη ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του


Ο συνεργός του, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παρακείμενο κτίριο υπό ανέγερση δεν απέδωσαν καρπούς, με τις αρχές να εκτιμούν ότι διέφυγε από την πίσω πλευρά. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για περισσότερα από δύο άτομα, καθώς οι διαδοχικές διαρρήξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν παράλληλες ενέργειες σε διαφορετικές οικίες.

Κλείσιμο
Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη στη Νάξο - Συνελήφθη ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του


Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψη του ενός εκ των μελών της σπείρας θα συμβάλει στην εξάρθρωση του κυκλώματος, το οποίο είχε σκορπίσει αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της Νάξου και της Πάρου.


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης