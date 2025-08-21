bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αύξηση 23% στα ανείσπρακτα ενοίκια στην Ελλάδα το 2024
Υπάρχει λύση για τη διεκδίκησή τους, για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, απαλλάσσοντας τους από μια διαδικασία χρονοβόρα, πολύπλοκη και συχνά δαπανηρή
Το 2024, τα ανείσπρακτα ενοίκια στην Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση 23% σε σχέση με το 2023, φέρνοντας νέες προκλήσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Με τα υψηλά ενοίκια να συνδυάζονται με μειωμένη αγοραστική δύναμη, ολοένα και περισσότεροι ενοικιαστές καθυστερούν τις πληρωμές, ενώ κάποιοι αδυνατούν να καταβάλουν πλήρως τη μηνιαία μίσθωση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι για έναν ιδιοκτήτη που νοικιάζει ακίνητο 700€/μήνα, οι απώλειες μπορεί να φτάσουν έως και πέντε μισθώματα το χρόνο.
Το πρόβλημα επιτείνεται από τη φορολογική νομοθεσία, καθώς τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 15%, 35% και 45%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Παράλληλα, για να απαλλαγεί ένας ιδιοκτήτης από τον φόρο για ανείσπρακτα ποσά, είναι απαραίτητο να κινηθεί νομικά για τη διεκδίκησή τους – διαδικασία χρονοβόρα, πολύπλοκη και συχνά δαπανηρή.
Η σύγχρονη λύση: online ασφάλεια ενοικίων
Μια νέα, πρακτική λύση προσφέρει η Rental Insurance με την υποστήριξη της διεθνούς ασφαλιστικής Helvetia. Η online ασφάλεια ενοικίων προστατεύει τους ιδιοκτήτες από απρόβλεπτες καταστάσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή εισοδήματος και την καλή λειτουργία του ακινήτου, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας και για τους ενοικιαστές.
Με κόστος που ξεκινά από 95€/έτος, η ασφάλιση καλύπτει:
100% αποζημίωση από κακόβουλη μη καταβολή ενοικίων και ανάκτηση ενοικίων που δεν καταβλήθηκαν για αδιευκρίνιστους λόγους.
100% αποζημίωση σε περίπτωση ακούσιας απώλειας εργασίας του ενοικιαστή.
Κάλυψη σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ενοικιαστή.
Νομική υποστήριξη για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, απλή και γρήγορη: μέσα σε μόλις 5 λεπτά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποκτήσει το συμβόλαιο μέσω της ιστοσελίδας www.rentalinsurance.gr, ακόμη και αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι ήδη ενεργό.
Η ασφάλεια ενοικίων δίνει στους ιδιοκτήτες την ηρεμία που χρειάζονται για να νοικιάζουν με σιγουριά, προστατεύοντας παράλληλα και τους ενοικιαστές από πιθανές εντάσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, online λύση που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα.
