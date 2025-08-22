bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Καιρός: Εξπρές κύμα ζέστης σήμερα - Ποιες περιοχές θα δουν 40άρια, πού θα βρέξει
Καιρός: Εξπρές κύμα ζέστης σήμερα - Ποιες περιοχές θα δουν 40άρια, πού θα βρέξει
Στους 38,6 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στη Σκάλα Μεσσηνίας - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
Καιρός με υψηλή ζέστη και υγρασία θα επικρατήσει για ακόμα ένα 24ώρο, με τον υδράργυρο να πέφτει σταδιακά από το Σάββατο. Χθες το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να «σκαρφαλώσει» στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ωστόσο μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Διαποντίων νήσων - Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες -πιθανόν τοπικά να φτάσει και τους 42°C- θα είναι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή της μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου.
Από την πλευρά του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για «βομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Τυνησία, κινείται βορειοανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο αναμένεται να προκαλέσει τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι στο Β. Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (38 με 39 και πιθανώς τοπικά 40 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά και την Α. Πελοπόννησο».
«Το Σάββατο (23/8), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η ζέστη θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή (24/8), υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στη Μακεδονία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει ο μετεωρολόγος.
«Τη Δευτέρα (25/8), λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Μακεδονία. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα παρουσιάσουν ενίσχυση κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Την Τρίτη (26/8), δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς», καταλήγει.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 57 από τους 540 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37 °C σε 7 σταθμούς.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες -πιθανόν τοπικά να φτάσει και τους 42°C- θα είναι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή της μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου.
Από την πλευρά του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για «βομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Τυνησία, κινείται βορειοανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο αναμένεται να προκαλέσει τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι στο Β. Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (38 με 39 και πιθανώς τοπικά 40 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά και την Α. Πελοπόννησο».
«Το Σάββατο (23/8), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η ζέστη θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή (24/8), υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στη Μακεδονία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει ο μετεωρολόγος.
«Τη Δευτέρα (25/8), λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Μακεδονία. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα παρουσιάσουν ενίσχυση κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Την Τρίτη (26/8), δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς», καταλήγει.
Στους 38,6 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στη Σκάλα ΜεσσηνίαςΥψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα την Πέμπτη 21/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να ξεπερνάει τους 38°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Πέμπτη 21/08 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας στους 38.6 °C και ακολούθησε το Πετροκεφάλι Ηρακλείου στους 37.7 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 57 από τους 540 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37 °C σε 7 σταθμούς.
Ο καιρός σήμεραΟ καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.
Ο καιρός το Σάββατο 23 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 24 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα