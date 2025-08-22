Καιρός: Εξπρές κύμα ζέστης σήμερα - Ποιες περιοχές θα δουν 40άρια, πού θα βρέξει

Ο καιρός το Σάββατο 23 Αυγούστου

Ο καιρός την Κυριακή 24 Αυγούστου

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.