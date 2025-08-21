Φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βάλια Κάλντα Εθνικός Δρυμός Γρεβενά

Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές

Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε στο Περιβόλι, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού δρυμού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα και δύο τμήματα πεζοπόρο.

Το σημείο όπου καίει η φωτιά είναι δύσβατο, ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

