Φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών.Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε στο Περιβόλι, το οποίο βρίσκεταιΣτο σημείο έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα και δύο τμήματα πεζοπόρο.Το σημείο όπου καίει η φωτιά είναι δύσβατο, ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.