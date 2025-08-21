Χάος με τα αντιραντάρ στην Ελλάδα – Μεγάλα τα πρόστιμα

Η ελληνική αγορά έχει γεμίσει από αντιραντάρ που πωλούνται εύκολα μέσω διαδικτύου, υποσχόμενα στους οδηγούς ότι θα τους γλιτώσουν από τις κάμερες και τα ραντάρ της Τροχαίας. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική.Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι σαφής: η χρήση τέτοιων συσκευών απαγορεύεται και οι κυρώσεις είναι βαριές, φτάνοντας σε υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος.Οι κλασικοί ανιχνευτές ραντάρ είναι μικρές συσκευές που ανιχνεύουν τις εκπομπές των αστυνομικών ραντάρ και ειδοποιούν τον οδηγό. Σε πιο εξελιγμένη μορφή εμφανίζονται οι λεγόμενοι laser jammers, που όχι μόνο ανιχνεύουν αλλά παρεμποδίζουν τα LIDAR πιστόλια της αστυνομίας, στέλνοντας πίσω σήμα που μπλοκάρει την καταγραφή της ταχύτητας. Πρόκειται για την πιο «επικίνδυνη» κατηγορία, αφού θεωρείται άμεση παρεμπόδιση αστυνομικού ελέγχου.Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι εφαρμογές πλοήγησης όπως Google Maps και Waze, που προειδοποιούν για σταθερές κάμερες βασιζόμενες σε βάσεις δεδομένων και αναφορές χρηστών. Δεν εντοπίζουν ενεργά τα όργανα της αστυνομίας και γι’ αυτό αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τον νόμο.Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κατατάσσει την κατοχή και χρήση αντιραντάρ και jammer στις σοβαρές παραβάσεις. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ είναι ξεκάθαρη: καμία ανοχή σε οτιδήποτε υπονομεύει τον έλεγχο της ταχύτητας. Αυτό φαίνεται και από τις διατάξεις για τις ίδιες τις υπερβάσεις ταχύτητας, όπου τα πρόστιμα αυξάνονται δραματικά για μεγάλες παραβάσεις.Παρά το μάρκετινγκ των κατασκευαστών, τα αντιραντάρ εντοπίζονται σχετικά εύκολα. Ένα κλασικό λάθος είναι η ορατή τοποθέτηση στο παρμπρίζ ή η καλωδίωση στο ταμπλό. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά συστήματα που «πιάνουν» την εκπομπή συχνοτήτων από τους ίδιους τους ανιχνευτές. Όσο για τα jammers, τα ίδια τα Radar πιστόλια της αστυνομίας καταγράφουν σφάλματα όταν παρεμβάλλεται σήμα, κάτι που αποτελεί άμεση ένδειξη για παράνομη χρήση.