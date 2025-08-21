Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Μελισσάνθη Μάχουτ
Μια «Γοργόνα» στη Βενετία
Από την Πελοπόννησο στο Τορόντο, από το Netflix στη Μόστρα με την ταινία «Gorgonà»: η χαρισματική ηθοποιός μιλά για τη ζωή της μεταξύ
Αθήνας & Χόλιγουντ
Cavo Paradiso
30 χρόνια πάρτυ & διασημότητες
Ενα επετειακό ντοκιμαντέρ αφηγείται πώς το «κελί» μέσα στη μυκονιάτικη ερημιά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο φημισμένα κλαμπ του κόσμου
Σμαράγδα Αδαμοπούλου
«Ομορφιά είναι η αυθεντικότητα και η ευγένεια»
Το φωτεινό κορίτσι που μεταμορφώνεται σε σαγηνευτική ηρωίδα στη νέα δραματική σειρά εποχής του Alpha «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»
Τζένιφερ Ανιστον – Τζιμ Κέρτις
Ξαφνικός έρωτας
Η σχέση τους μοιάζει σαν βάλσαμο για τις πονεμένες τους ψυχές και δίνει πλούσιο υλικό στα καλοκαιρινά tabloids. Αυτή είναι η ιστορία τους
Ζαν ντε Κρουν
Η μόδα της αγάπης
Η ιδρύτρια του ZAZI Vintage μάς ξεναγεί σε έναν κόσμο όπου κάθε ρούχο δίνει μια ευκαιρία και κάθε βελονιά είναι μια ζεστή αγκαλιά για τον άνθρωπο και τον πλανήτη
Ακόμα:
Πάνος Προφήτης
Η νέα έκθεση - διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό
Ballet Stars Gala
Μιλήσαμε με τα διάσημα étoiles λίγο πριν μας μαγέψουν στο Ηρώδειο
Μόδα & Ομορφιά
Κομψά αξεσουάρ-πασπαρτού & φροντίδα με την ευεργετική δύναμη της θάλασσας
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
