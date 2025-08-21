To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:



Μελισσάνθη Μάχουτ
Μια «Γοργόνα» στη Βενετία
Από την Πελοπόννησο στο Τορόντο, από το Netflix στη Μόστρα με την ταινία «Gorgonà»: η χαρισματική ηθοποιός μιλά για τη ζωή της μεταξύ
Αθήνας & Χόλιγουντ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Cavo Paradiso
30 χρόνια πάρτυ & διασημότητες
Ενα επετειακό ντοκιμαντέρ αφηγείται πώς το «κελί» μέσα στη μυκονιάτικη ερημιά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο φημισμένα κλαμπ του κόσμου

Κλείσιμο
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Σμαράγδα Αδαμοπούλου
«Ομορφιά είναι η αυθεντικότητα και η ευγένεια»
Το φωτεινό κορίτσι που μεταμορφώνεται σε σαγηνευτική ηρωίδα στη νέα δραματική σειρά εποχής του Alpha «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Τζένιφερ Ανιστον – Τζιμ Κέρτις
Ξαφνικός έρωτας
Η σχέση τους μοιάζει σαν βάλσαμο για τις πονεμένες τους ψυχές και δίνει πλούσιο υλικό στα καλοκαιρινά tabloids. Αυτή είναι η ιστορία τους

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ζαν ντε Κρουν
Η μόδα της αγάπης
Η ιδρύτρια του ZAZI Vintage μάς ξεναγεί σε έναν κόσμο όπου κάθε ρούχο δίνει μια ευκαιρία και κάθε βελονιά είναι μια ζεστή αγκαλιά για τον άνθρωπο και τον πλανήτη

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:

Πάνος Προφήτης
Η νέα έκθεση - διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ballet Stars Gala
Μιλήσαμε με τα διάσημα étoiles λίγο πριν μας μαγέψουν στο Ηρώδειο
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μόδα & Ομορφιά
Κομψά αξεσουάρ-πασπαρτού & φροντίδα με την ευεργετική δύναμη της θάλασσας

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης