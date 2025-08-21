Φρίκη στην Κατερίνη: Νεκρά από δηλητηρίαση δύο αδέσποτα σκυλιά - Σε κακή κατάσταση άλλο ένα
Ένα ακόμη σκυλί βρέθηκε σε κακή κατάσταση και μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο

Στράτος Λούβαρης
Μια σοβαρή καταγγελία για υπόθεση δηλητηρίασης δύο αδέσποτων σκύλων που εντοπίστηκαν νεκροί σε περιοχή έξω από την Κατερίνη, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Τα άτυχα ζώα, τα οποία φέρεται να δηλητηριάστηκαν, βρέθηκαν από μέλη φιλοζωικών οργανώσεων, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και ένα τρίτο σκυλί σε πολύ κακή κατάσταση. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συλλεχθεί δείγμα από τα σπλάχνα των νεκρών ζώων, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου τους. Το τρίτο σκυλί μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο και τελικά σώθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, ενώ υπενθυμίζεται ότι η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα.

Η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Δράση Εθελοντών Δίου-Ολύμπου «ο Περίτας» με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε ότι πρόκειται για μια παρέα τριών σκύλων, εκ των οποίων οι δύο είχαν πρόσφατα επανενταχθεί από το κυνοκομείο Λιτοχώρου. Ήταν στειρωμένα, υγιή και δέχονταν καθημερινή φροντίδα.

Με την ίδια ανάρτηση η φιλοζωική απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές, ώστε να βρεθούν οι υπεύθυνοι.

Η ανάρτηση της φιλοζωικής:

Φρίκη στην Κατερίνη: Νεκρά από δηλητηρίαση δύο αδέσποτα σκυλιά - Σε κακή κατάσταση άλλο ένα


Στράτος Λούβαρης
