Βανδαλισμοί και μεγάλες ζημιές σε σχολεία του Βύρωνα - Δείτε φωτογραφίες
Στο 1ο και στο 3ο Δημοτικό σχολείο της περιοχής έγιναν οι βανδαλισμοί

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε δύο δημοτικά σχολεία του Βύρωνα.

Συγκεκριμένα, οι σοβαρές ζημιές είναι στο 1ο και στο 3ο Δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Υποδομών, Στέφανος Παπαντζίμας, σε σχετική ανάρτηση αναφέρει: «Βανδαλισμοί σε 1ο και 3ο δημοτικό σχολείο Βύρωνα. Τα σχολεία μας είναι προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για καλύτερα σχολεία σε όλα τα επίπεδα».

