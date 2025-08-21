1566: Σχεδόν 50.000 κλήσεις σε ένα μήνα λειτουργίας - Πότε μπαίνουν τα ραντεβού σε νοσοκομεία
Μεγάλη διευκόλυνση θα είναι για τους πολίτες η ένταξη των ραντεβού των νοσοκομείων στη νέα γραμμή για την Υγεία, μειώνοντας την ταλαιπωρία που έχουν σήμερα στην αναζήτηση ραντεβού
Σχεδόν 50.000 κλήσεις μετρά το «1566», η νέα τηλεφωνική γραμμή για την Υγεία που καταργεί όλους τους άλλους αριθμούς – σήμερα είναι σε ισχύ περισσότεροι από 100. Η δωρεάν τηλεφωνική «πύλη» για ό,τι ψάχνουν οι πολίτες λειτουργεί από τα μέσα Ιουλίου και εξυπηρετεί καθημερινά για ραντεβού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, πληροφορίες, απορίες. Επόμενος μεγάλος «σταθμός» είναι η είσοδος των ραντεβού για τα δημόσια νοσοκομεία.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, αυτό θα γίνει σταδιακά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Τα ραντεβού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα μπουν τμηματικά, καθώς πρόκειται για περισσότερα από 100 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Σκοπός είναι σε μικρό χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε ραντεβού, πρωινό ή απογευματινό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι πολίτες να καλούν το «1566», με τη σημερινή γραμμή για την Υγεία «1535» να καταργείται.
