Αίσιο τέλος στην αναζήτηση 12χρονου και 20χρονου που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική
Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 12χρονου και του 20χρονου που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και δεν έδιναν σημεία ζωής.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr οι δύο υπήκοοι Ρωσίας εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε ένα βράχο. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο υποβρύχιοι αλιείες.

Στις 21:00 οι οικείοι δήλωσαν στις αρχές ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος



