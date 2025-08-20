Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ψάχνουν 12χρονο και 20χρονο από τη Ρωσία που έκαναν ψαροντούφεκο
Έρευνες από πλωτά του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στο Παλιούρι Χαλκιδικής για ένα 12χρονο και έναν 20χρονο με καταγωγή από τη Ρωσία που είχαν πάει για ψαροντούφεκο.
Οι οικείοι τους ενημέρωσαν τις Αρχές και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα όχημα από την ξηρά και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
