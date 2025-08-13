Κρήτη: Σπάνιο είδος γύπα εμφανίστηκε εξαντλημένο σε παραλία των Χανίων - Δείτε βίντεο

Εικόνες από τα Χανιά δείχνουν ένα(Gyps Fulvus), θύμα κι αυτό της κλιματικής αλλαγής, που αντί να πετά στις ψηλές βουνοκορφές στα Λευκά Όρη, προσγειώθηκε εμφανώς εξαντλημένο κι αποπροσανατολισμένο στην παραλία τηςμεγάλος γύπας προσέφερε ένα αναπάντεχο θέαμα στους λουόμενους, οι οποίοι με την συνδρομή του ναυαγοσώστη, το απομάκρυναν από την θάλασσα, μέχρι το πτηνό να δεχθεί τη φροντίδα του Δασαρχείου που κλήθηκε για το λόγο αυτό στο σημείο.Το Όρνιο είναι ημερόβιο πτωματοφάγο πτηνό, ένας από τους γύπες που απαντούν και στον ελλαδικό χώρο. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι: πολύ μεγάλο μέγεθος και δύο χρωματικοί «τόνοι», του απαλού καφέ και του μαυριδερού, σε όλα τα πτερώματα (νεαρών και ενηλίκων).Στον ελλαδικό χώρο, το Όρνιο απαντά και με τις ονομασίες Αλατζάς (Κως), Γούπϊας (Έλυμπος Καρπάθου), Γιούπας (Κύπρος), Γυμνοκέφαλο (Κεφαλλονιά), Ερυθρόγυπας, Ζαγανό ή Ζάγανος, Καναβός (Κρήτη), Κοκκινόγυπας, Κόκκινο Όρνιο, Σκανίτης (Κυκλάδες) και Σκάρα (Κρήτη).