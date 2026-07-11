Marfin: «Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ζήτημα ηθικής δικαίωσης η απόδοση ευθυνών» λέει η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη
Marfin: «Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ζήτημα ηθικής δικαίωσης η απόδοση ευθυνών» λέει η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη
Η Μαρία Καραγιάννη είναι μια από τις γυναίκες-σύμβολο της τραγωδίας της 5ης Μαΐου 2010 όταν κουκουλοφόροι έκαψαν το υποκατάστημα της Μarfin σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους
Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας της Marfin - 16 χρόνια μετά - μίλησε σήμερα 11/7/2026 η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤ, ύστερα από τις συλλήψεις δύο υπόπτων για την πολύκροτη υπόθεση η Μαρία Καραγιάννη σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι «καμία δικαστική εξέλιξη δεν μπορεί να ανατρέψει την απώλεια των θυμάτων, ωστόσο η απόδοση ευθυνών αποτελεί ζήτημα ηθικής δικαίωσης».
Τόνισε παράλληλα ότι η δικογραφία αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη για να μην υπάρξει εκ νέου αθώωση των συλληφθέντων.
Μιλώντας για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010, η κα Καραγιάννη που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο ως μία από τις επιζήσασες ανέφερε, ότι η ίδια αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που επλήγησαν από την τραγωδία, είχαν εδώ και χρόνια χάσει την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.
«Φυσικά και είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ειδικά όταν σκεφτόμαστε ότι πλησιάζουμε στην 20ετία, που είναι ο χρόνος παραγραφής του εγκλήματος. Και, για να σας είμαι ειλικρινής, ούτε τώρα είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Έχουμε κουραστεί και απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τους πραγματικούς δράστες και ότι αυτή είναι η πραγματική εξιχνίαση της τραγωδίας», είπε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση χαρακτήρισε "παράδοξο" το γεγονός ότι χρειάστηκαν 16 χρόνια για να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις, παρά το ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στο κέντρο της Αθήνας.
«Είναι ανείπωτο ότι, 16 χρόνια μετά, δεν κατέστη δυνατό να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, με κάμερες ασφαλείας παντού, σχεδόν σε κάθε κατάστημα. Δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν οι δράστες, να διαπιστωθεί από πού ήρθαν, πώς κινήθηκαν και πώς βρέθηκαν μέσα στην πορεία των διαδηλωτών. Από μόνο του αυτό είναι παράδοξο», σημείωσε.
Όπως είπε, οι συγγενείς και οι επιζώντες θα περιμένουν να δουν αν η δικογραφία είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη.
«Είμαστε αρκετά καχύποπτοι και πολύ επιφυλακτικοί. Μέχρι να δούμε ότι η δικογραφία είναι σωστά δομημένη και στοιχειοθετημένη, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Τις ελπίδες τις είχαμε τα πρώτα χρόνια, όμως η πρώτη δίκη κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αθώωση του τότε κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών και έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».
Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤ, ύστερα από τις συλλήψεις δύο υπόπτων για την πολύκροτη υπόθεση η Μαρία Καραγιάννη σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι «καμία δικαστική εξέλιξη δεν μπορεί να ανατρέψει την απώλεια των θυμάτων, ωστόσο η απόδοση ευθυνών αποτελεί ζήτημα ηθικής δικαίωσης».
Τόνισε παράλληλα ότι η δικογραφία αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη για να μην υπάρξει εκ νέου αθώωση των συλληφθέντων.
Μιλώντας για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010, η κα Καραγιάννη που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο ως μία από τις επιζήσασες ανέφερε, ότι η ίδια αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που επλήγησαν από την τραγωδία, είχαν εδώ και χρόνια χάσει την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.
«Φυσικά και είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ειδικά όταν σκεφτόμαστε ότι πλησιάζουμε στην 20ετία, που είναι ο χρόνος παραγραφής του εγκλήματος. Και, για να σας είμαι ειλικρινής, ούτε τώρα είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Έχουμε κουραστεί και απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τους πραγματικούς δράστες και ότι αυτή είναι η πραγματική εξιχνίαση της τραγωδίας», είπε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση χαρακτήρισε "παράδοξο" το γεγονός ότι χρειάστηκαν 16 χρόνια για να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις, παρά το ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στο κέντρο της Αθήνας.
«Είναι ανείπωτο ότι, 16 χρόνια μετά, δεν κατέστη δυνατό να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, με κάμερες ασφαλείας παντού, σχεδόν σε κάθε κατάστημα. Δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν οι δράστες, να διαπιστωθεί από πού ήρθαν, πώς κινήθηκαν και πώς βρέθηκαν μέσα στην πορεία των διαδηλωτών. Από μόνο του αυτό είναι παράδοξο», σημείωσε.
Όπως είπε, οι συγγενείς και οι επιζώντες θα περιμένουν να δουν αν η δικογραφία είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη.
«Είμαστε αρκετά καχύποπτοι και πολύ επιφυλακτικοί. Μέχρι να δούμε ότι η δικογραφία είναι σωστά δομημένη και στοιχειοθετημένη, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Τις ελπίδες τις είχαμε τα πρώτα χρόνια, όμως η πρώτη δίκη κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αθώωση του τότε κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών και έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».
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