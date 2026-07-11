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Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή 22χρονο μοτοσικλετιστή
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μοτοσικλετιστής Τροχαίο Παραβάσεις ΚΟΚ

Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή 22χρονο μοτοσικλετιστή

Οδηγούσε επικίνδυνα στην Πολίχνη, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και STOP πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας

Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή 22χρονο μοτοσικλετιστή
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Για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συνελήφθη 22χρονος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας το βράδυ της Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή της Πολίχνης και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα «STOP». Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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