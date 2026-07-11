Στην Κάλυμνο ο Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ, τι ζήτησε από τον Γκας Μπιλιράκη για την αποτροπή πώλησης F -35 στην Τουρκία

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X

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Στα Δωδεκάνησα βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 11/7,, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε Κάλυμνο και Κω, με βασικό αντικείμενο τις υγειονομικές υποδομές και τη λειτουργία των νοσοκομείων των δύο νησιών.Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του είναι η Κάλυμνος, όπου στις 11:30 το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου, πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο».«Πριν λίγο κάναμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γ.Νοσοκομείο Καλύμνου με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια,και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κονγκρέσο) των ΗΠΑ@RepGusBilirakis. Ο κ. Μπιλιράκης συνοδευόταν από άλλους 7 βουλευτές των ΗΠΑ από διάφορες Πολιτείες. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να του ζητήσω να βοηθήσει να μην πάρει η Τουρκία τα F35 στο βίντεο θα δείτε την απάντησή του. Ήταν μία πολύ ωραία στιγμή της σημερινής ημέρας».Με την άφιξη του Καλυμνιακής καταγωγής μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κωνσταντίνου (Γκας) Μπιλιράκη, συνοδευόμενου από πολυμελή αμερικανική αποστολή σήμερα Σάββατο 11/07/2026 πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για το νησί και την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Kalymnos News, ο Γκας Μπιλιράκης επισκέπτεται το νησί επικεφαλής 10μελούς αποστολής, στην οποία συμμετέχουν ακόμη έξι μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου –Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί– καθώς και τρεις συνεργάτες τους.Η επίσκεψη έχει ιδιωτικό χαρακτήρα και βασικός της στόχος είναι οι Αμερικανοί βουλευτές να γνωρίσουν από κοντά την Κάλυμνο, την ιστορία, την παράδοση και τη μοναδική πολιτιστική της ταυτότητα, καθώς και τους διαχρονικούς δεσμούς του νησιού με την ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.