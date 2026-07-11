Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, δείτε φωτογραφίες

Οι δυο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

πυροβόλησαν στο κεφάλι έναν 20χρονο στο



Οι δυο απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ωστόσο, οι ίδιοι μέσω του δικηγόρου τους έχουν κάνει γνωστό πως δεν αποδέχονται την κατηγορία που αφορά τον δόλο.







Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τόσο η βαλλιστική εξέταση όσο και η έκθεση του ιατροδικαστή καθώς οι αστυνομικοί ισχυρίζονται πως στον «αέρα» προκειμένου να κάνουν τον νεαρό να σταματήσει και δεν



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Τεστ για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός Τις επόμενες μέρες, ο 20χρονος θα υποβληθεί σε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σύμφωνα με την κ. Σφέτσου, δικηγόρος της μητέρας του νεαρού σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, χθες, στο Live News.







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Μια η σφαίρα στο κορμί του 20χρονου «Δεν υπάρχουν άλλες βολές στο σώμα του 20χρονου» σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που έχει στην κατοχή της η δικηγόρο ενώ όσον αφορά την αξονική στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός, αυτή αναφέρει πως: «Έχει βρεθεί ακτινοσκιερό ξένο σώμα που μοιάζει με σφαίρα στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου».



Η κ.Σφέτσα τόνισε πως: «Είναι μια σφαίρα, δεν υπάρχει δεύτερη κατά τους γιατρούς. Η μητέρα επιμένει ότι ο γιατρός του Θριασείου της είπε ότι είναι περισσότερες οι σφαίρες. Η σφαίρα αυτή έκανε τραγική, μη αναστρέψιμη βλάβη».



Η είσοδος της σφαίρας Η μητέρα του 20χρονου νεαρού, το πρωί της Παρασκευής (10/07) έδωσε κατάθεση και στην συνέχεια, μαζί με τη δικηγόρο της, κ. Σφέτσα πήγανε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και παρέλαβαν το ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.



«Στο κεφάλι έχει ένα κάταγμα ινιακού οστού. Το ινιακό οστό βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Μπήκε από εκεί η σφαίρα, εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα και παραμένει εκεί η σφαίρα. Από τις γενικές γνώσεις που έχω, το ινιακό οστό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού» ανέφερε η δικηγόρος.



Στον αρμόδιο ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοιστο Άργος , με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Ο νεαρός συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την πλευρά της μητέρας του να μην είναι αισιόδοξη για καλυτέρευση της υγείας του νεαρού.Οι δυο αστυνομικοί κατηγορούνται για. Ωστόσο, οι ίδιοι μέσω του δικηγόρου τους έχουν κάνει γνωστό πωςΥπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί, τα ξημερώματα της Τετάρτης, έκαναν έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε θετικά ενώ ξεκίνησε πεζή καταδίωξη . Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά του νεαρού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τόσο η βαλλιστική εξέταση όσο και η έκθεση του ιατροδικαστή καθώς οι αστυνομικοί ισχυρίζονται πως στον «αέρα» προκειμένου να κάνουν τον νεαρό να σταματήσει και δεν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή.Τις επόμενες μέρες, ο 20χρονος θα υποβληθεί σε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σύμφωνα με την κ. Σφέτσου, δικηγόρος της μητέρας του νεαρού σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, χθες, στο Live News.«Η βλάβη στο εγκέφαλο είναι σαφώς μη αναστρέψιμη, και οι εκδοχές που παίζουν είναι είτε να παραμείνει φυτό που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή. Και η δεύτερη εκδοχή, ο κλινικός θάνατος που αναμένεται να γίνει τεστ. Θα γίνει τεστ εγκεφαλικού θανάτου στο ΚΑΤ γιατί οι ενδείξεις κλίνουν προς τα εκεί» είπε η δικηγόρος.«Δεν υπάρχουν άλλες βολές στο σώμα του 20χρονου» σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που έχει στην κατοχή της η δικηγόρο ενώ όσον αφορά την αξονική στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός, αυτή αναφέρει πως: «Έχει βρεθεί ακτινοσκιερό ξένο σώμα που μοιάζει με σφαίρα στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου».Η κ.Σφέτσα τόνισε πως: «Είναι μια σφαίρα, δεν υπάρχει δεύτερη κατά τους γιατρούς. Η μητέρα επιμένει ότι ο γιατρός του Θριασείου της είπε ότι είναι περισσότερες οι σφαίρες. Η σφαίρα αυτή έκανε τραγική, μη αναστρέψιμη βλάβη».Η μητέρα του 20χρονου νεαρού, το πρωί της Παρασκευής (10/07) έδωσε κατάθεση και στην συνέχεια, μαζί με τη δικηγόρο της, κ. Σφέτσα πήγανε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και παρέλαβαν το ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.«Στο κεφάλι έχει ένα κάταγμα ινιακού οστού. Το ινιακό οστό βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Μπήκε από εκεί η σφαίρα, εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα και παραμένει εκεί η σφαίρα. Από τις γενικές γνώσεις που έχω, το ινιακό οστό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού» ανέφερε η δικηγόρος.

Γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο Σε ερώτηση που δέχθηκε η κ. Σφέτσα, γιατί ο νεαρός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, απάντησε πως ο 20χρονος έχει νοητική υστέρηση και πως αντέδρασε με φόβο και πανικό εξαιτίας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης.



Συγκεκριμένα, η δικηγόρος απάντησε πως: «Έχει κάποια νοητική υστέρηση που προκύπτει από πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Με δεδομένο ότι είχε την τραυματική εμπειρία μιας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης, υπέρμετρα αντέδρασε από φόβο και πανικό. Δεδομένου ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής για να αντιδράσει όπως ο μέσος άνθρωπος. Είχε μια υπερβολή στην αντίδρασή του και ενδεχομένως και υπερβολικό φόβο. Αυτή είναι η δικαιολογία της αντίδρασής του».