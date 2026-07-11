Πάολα Ρεβενιώτη: Το τελευταίο «αντίο» στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρών και ο Βαρουφάκης
Πάολα Ρεβενιώτη: Το τελευταίο «αντίο» στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρών και ο Βαρουφάκης
Η εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο
Στο Α' Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη. Η εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Στο τελευταίο «αντίο» το «παρών» έδωσαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, ο Κώστας Μπερικόπουλος και ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βήκας, ήταν μερικοί από αυτούς. Ο Γιάνης Βαρουφάκης την αποχαιρέτησε μάλιστα στέλνοντας στεφάνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα». Στεφάνι έστειλε και o Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο τελευταίο «αντίο» το «παρών» έδωσαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, ο Κώστας Μπερικόπουλος και ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βήκας, ήταν μερικοί από αυτούς. Ο Γιάνης Βαρουφάκης την αποχαιρέτησε μάλιστα στέλνοντας στεφάνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα». Στεφάνι έστειλε και o Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Πάολα Ρεβενιώτη εννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Όπως η ίδια είχε περιγράψει, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως σεξεργάτρια.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δραστηριοποιήθηκε στο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, ενώ από το 1982 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Κράξιμο», το οποίο φιλοξενούσε θέματα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, καθώς και τις διεκδικήσεις των ομοφυλόφιλων.
Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Καλιαρντά», ενώ το 2021 συμμετείχε στην ταινία «Πικροδάφνες» μαζί με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου. Το 2019 εντάχθηκε στο ΜέΡΑ25 και ήταν υποψήφια στην Α΄ Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές του 2023, καθώς και στις ευρωεκλογές του 2024.
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