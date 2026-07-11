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Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζού Τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας

Η τραυματίας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7 στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου, όπου πεζή παρασύρθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και τροχαία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.

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