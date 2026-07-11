Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7 στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου, όπου πεζή παρασύρθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και τροχαία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.