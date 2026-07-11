Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας
Τροχαίο με παράσυρση πεζής στο κέντρο της Αθήνας
Η τραυματίας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7 στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου, όπου πεζή παρασύρθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και τροχαία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και τροχαία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.
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