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Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Απόδραση

Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Ένας 25χρονος κρατούμενος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις -  Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, χτυπώντας τους σωφρονιστικούς

Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Κρατούμενος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου επιχείρησε να αποδράσει το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 25χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο υπό τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων για ιατρικές εξετάσεις. Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, φέρεται να επιτέθηκε στους συνοδούς του, επιχειρώντας να διαφύγει.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν άμεσα, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον κρατούμενο και ματαίωσαν την απόπειρα απόδρασης.

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