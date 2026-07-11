Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 44χρονου για παράνομη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων στο Φίλυρο - Φωτογραφία
Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 44χρονου για παράνομη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων στο Φίλυρο - Φωτογραφία
Κινητοποιήθηκε η ΕΜΑΚ για ελέγχους ραδιενέργειας – Ένα καπάκι από μεταλλικό δοχείο οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του κατηγορούμενου
Στη διερεύνηση υπόθεσης παράνομης απόρριψης ιατρικών αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ενός 44χρονου για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν κενές μεταλλικές συσκευασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πυρηνικές ιατρικές εξετάσεις, όπως τα σπινθηρογραφήματα.
Από την περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο 44χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
πηγή: thestival
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν κενές μεταλλικές συσκευασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πυρηνικές ιατρικές εξετάσεις, όπως τα σπινθηρογραφήματα.
Έλεγχοι από την ΕΜΑΚ για ενδεχόμενη ραδιενέργειαΕξαιτίας της φύσης των αντικειμένων, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσει μετρήσεις για τυχόν παρουσία ραδιενεργού ακτινοβολίας. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε επικινδυνότητα, καθώς οι μετρήσεις ήταν μηδενικές, αποκλείοντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Το εύρημα που οδήγησε στον φερόμενο ως υπεύθυνοΣύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως υπευθύνου έπαιξε ένα καπάκι από μεταλλικό δοχείο που βρέθηκε κοντά στα απορριφθέντα υλικά. Πάνω σε αυτό αναγράφονταν στοιχεία επιχείρησης που είχε παραλάβει τα συγκεκριμένα υλικά.
Από την περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο 44χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
Υποχρέωση νόμιμης διαχείρισηςΟι αρχές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα ιατρικά απόβλητα έπρεπε να είχαν παραδοθεί σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Αντί αυτού, φέρονται να εγκαταλείφθηκαν σε υπαίθριο χώρο, γεγονός που οδήγησε στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
πηγή: thestival
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