Φωτιά στην Αχαΐα: Ελικόπτερο ρίχνει νερό δίπλα σε δρόμο που κινούνται αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο
Η πίεση του νερού είχε σαν συνέπεια να σπάσουν κλαδιά από δέντρα, τα οποία έπεσαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς
Επικίνδυνη κατάσταση δημιουργήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Αχαΐα, καθώς με τη φωτιά να μαίνεται, ένα ελικόπτερο Ericsson που επιχειρούσε για την κατάσβεση, έριξε νερό σε σημείο με καπνούς δίπλα σε δρόμο, έξω από την Πάτρα, ενώ εκείνη την ώρα περνούσαν αυτοκίνητα.
Η πίεση του νερού είχε σαν συνέπεια να σπάσουν κλαδιά από δέντρα, τα οποία έπεσαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς.
Και σε αυτή την περίπτωση, αποδεικνύεται η σημασία που έχουν οι εκκλήσεις των Αρχών στους πολίτες να μην μετακινούνται σε σημεία που επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
