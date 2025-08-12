Κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επιχειρούν στη φωτιά στη Ζάκυνθο - Δείτε φωτογραφίες
Κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επιχειρούν στη φωτιά στη Ζάκυνθο - Δείτε φωτογραφίες
Διασώστες δίνουν και τις πρώτες βοήθειες σε όσους έχουν ανάγκη
Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο που καίει ανεξέλεγκτα σε Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενου. Η πυρκαγιά πέρασε μέσα από την Αγαλά και σύμφωνα με τον δήμαρχο υπάρχουν ζημιές σε σπίτια.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και τα εκπαιδευμένα κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες που έχουν υποστεί ελαφρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες.
«Ταυτόχρονα, οι Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ε.Ε.Σ. συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης των οικισμών που απειλούνται άμεσα από τη φωτιά. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μεταβαίνουν από σπίτι σε σπίτι, μεριμνώντας για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων καθώς και των οικόσιτων ζώων τους», αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός στο Facebook.
«Επιπλέον, σε περιστατικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, μέσω κλήσης στο 112, οι εθελοντές παρέμειναν στο πλευρό ασθενούς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του, του παρείχαν την απαραίτητη υποστήριξη μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, διασφαλίζοντας την ασφάλειά του», καταλήγει η ανάρτηση.
Δείτε φωτογραφίες:
Posted by Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross on Tuesday, August 12, 2025
Δείτε φωτογραφίες:
