Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στην προσέλκυση νέων τουριστών στην Ευρώπη

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα ταξιδέψει το φθινόπωρο

Πρωταθλήτρια στην προσέλκυση νέων τουριστών από τις ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά η, που συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων τουριστικών προορισμών για τους ταξιδιώτες από την ευρωπαϊκή ήπειρο επαναβεβαιώνοντας την ελκυστικότητά της ωςΣε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission - ETC), στην οποία καταγράφονται η πρόθεση και τα σχέδια σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο των Ευρωπαίων για ταξίδια (στην έρευνα μετείχαν όσοι ταξίδεψαν τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία 3ετία), η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη στην προσέλκυση νέων ταξιδιωτών με 24%.Αλλά και ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους που την έχουν επισκεφθεί προτίθενται να ταξιδέψουν και πάλι στη χώρα μας. Στους επαναλαμβανόμενους τουρίστες, λοιπόν, η Ελλάδα αναδεικνύεται στηΌσον αφορά στουςπου έχουν προγραμματίσει ταξίδι έως τον προσεχή Νοέμβριο, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 4η θέση των επιλογών τους καθώς την προτιμά το 6%., η Ελλάδα πλασάρεται στις πρώτες θέσεις στις σημαντικότερες απ’ αυτές. Μάλιστα, για 1η φορά έχει αναρριχηθεί στη 1η θέση, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, στην αναπτυσσόμενη αγορά της Πολωνίας προσελκύοντας το 9% των προτιμήσεων των Πολωνών που προτίθενται να ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 4% συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα, ένδειξη της αυξανόμενης απήχησης της χώρας μας στην εν λόγω αγορά.Παράλληλα, η χώρα μας βρίσκεται στημε 8% των προτιμήσεων των Βρετανών που πρόκειται να ταξιδέψουν, στη 4η θέση στις αγορές της Γαλλίας με 6%, του Βελγίου επίσης με 6% και της Ιταλίας με 5% και στην 5η θέση στις αγορές της Ολλανδίας με 7%, της Γερμανίας με 6% και της Αυστρίας επίσης με 6%., ένας στους τρειςπρογραμματίζει τις διακοπές του για το φθινόπωρο. Οι μήνες του καλοκαιριού παραμένουν φυσικά οι πλέον δημοφιλείς (ένας στους δύο Ευρωπαίους σχεδιάσει να ταξιδέψει Ιούλιο-Αύγουστο κι ένας στους επτά τον Ιούνιο), ωστόσο το 22% επιλέγει για τις διακοπές του τον Σεπτέμβριο και ένα ακόμη 8% τον Οκτώβριο και 3% τον Νοέμβριο.το φθινόπωρο υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ταξιδιωτών επιθυμεί να κάνει τις διακοπές του σε περίοδο εκτός αιχμής, αφενός λόγω των ευνοϊκότερων θερμοκρασιών και αφετέρου λόγω της αποφυγής συνωστισμού και της εύρεσης υπηρεσιών αντίστοιχων του κόστους τους (value for money).