Η νέα γενιά οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο και το κάνει πραγματικότητα με τη δύναμη της τεχνολογίας

Sponsored contentΟι νέοι και οι νέες του σήμερα ανήκουν σε μια εξελιγμένη γενιά, μια γενιά που έχει επαφή με την πραγματικότητα και την κοινωνία και που οραματίζεται ρεαλιστικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινότητας και της εποχής μας. Το Ίδρυμα Vodafone, έχοντας ήδη εντοπίσει αυτήν τη δυναμική, στηρίζει τα τελευταία 7 χρόνια τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας μας με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next και ένα πλούσιο και ελεύθερης πρόσβασης εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω STEM.Αν άλλοτε η ιδέα ότι τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο έμοιαζε με μια ρομαντική ουτοπία, σήμερα και 7 χρόνια μετά, είναι μια πραγματιστική προοπτική. Η δυνατότητα για ένα καλύτερο μέλλον βρίσκεται στη φαντασία και την ευαισθησία της νέας γενιάς που με όπλα της την τεχνογνωσία και τα πιο προηγμένα ψηφιακά μέσα μπορεί- υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις- να εργαστεί για το κοινό καλό. Ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next ήταν και φέτος μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία και έδωσε για ακόμη μία φορά την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν τις ιδέες τους πράξη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Όσοι και όσες έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό διεύρυναν τις γνώσεις τους, απέκτησαν νέες δεξιότητες και κυρίως, συμμάχησαν με την τεχνολογία για ένα βελτιωμένο αύριο.Όταν ο Αίας και ο Ερμής από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου αποφάσισαν να βρουν λύση στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης άμεσης ιατρικής βοήθειας που χαρακτηρίζει το νησί τους, χωρίς δεύτερη σκέψη δήλωσαν συμμετοχή στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next. Ως ομάδα Cycloid πλέον και με επιβλέπουσα εκπαιδευτικό την Ευτυχία Κόντη, κατασκεύασαν ένα drone (UAV) μεταφοράς φαρμάκων που φτάνει γρήγορα στον ασθενή ακόμα και στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή με ένα πλήρως εξοπλισμένο kit πρώτων βοηθειών και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με ιατρικό προσωπικό σε αληθινό χρόνο.Με όπλα την τεχνολογία 3D printing, τα δίκτυα 5G και το Internet Of Things (IoT)- όλα ελεύθερα προσβάσιμα από την πλατφόρμα του Generation Next- οι δύο μαθητές κατάφεραν να ενισχύσουν την τοπική κοινότητα και να κερδίσουν το πρώτο βραβείο του φετινού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Ιδρύματος Vodafone να επιβραβεύει τη νεανική διορατικότητα και πρωτοβουλία.Το δεύτερο βραβείο αυτήν τη χρονιά δόθηκε στην ομάδα Hackers του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων. Ο Ιωάννης και ο Θεόδωρος Χ., μαθητές Β’ Γυμνασίου, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τους Άγγελου Καραφωτιά, οραματίστηκαν και κατασκεύασαν έναν φορητό ρομποτικό διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε μορφή χεριού για κωφά άτομα προσφέροντας τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση, σε πολιτιστικά και άλλα κοινωνικά γεγονότα.Αυτό το ρομποτικό χέρι βοηθείας- χάρη στη 3D printing τεχνολογία, τους σερβοκινητήρες και την τεχνολογία Arduino- ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην έννοια της συμπερίληψης και στη δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα ακοής να ενταχθούν ισότιμα στον κοινωνικό ιστό. Έτσι, η ομάδα Hackers ανέβηκε δεύτερη στο βάθρο των νικητών του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next τιμώντας με συνέπεια το τρίπτυχο κοινωνική ευαισθησία- υπερσύγχρονη τεχνολογία- συνεργασία που την οδήγησε στην επιτυχία.Αν οι δύο προηγούμενες ομάδες πρότειναν λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής συγκεκριμένων κοινοτήτων, η 3η νικήτρια ομάδα του φετινού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, η Ecobot, σχεδίασε μια κατασκευή με στόχο το βιώσιμο μέλλον και το καλό του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η ιδέα της Έρικας, του Θεόδωρου Δ. και της Μιχαέλας από το 2ο ΕΚ Αθηνών του Δήμου Δάφνης- Υμηττού ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών που μετατρέπει PET συσκευασίες σε ειδικό νήμα (3D filament) για 3D εκτυπώσεις, όπως είδη οικιακής χρήσης, έργα τέχνης και εργαλεία μαθησιακής υποστήριξης.Η Ecobot με επικεφαλής τον καθηγητή Αριστείδη Τσιατούχα μετέτρεψε το επιβλαβές πλαστικό σε χρήσιμη πρώτη ύλη, και την οικολογική έγνοια σε χειροπιαστή λύση. Όλα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone και του προγράμματος Generation Next που προσφέρουν ελεύθερα, απλόχερα και απεριόριστα πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων της χώρας μας.Είναι εντυπωσιακό το ότι παιδιά που διανύουν μόλις τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους μπορούν να σχεδιάζουν λύσεις για το κοινό καλό με χειροπιαστό αποτέλεσμα. Βασική προϋπόθεση; Ένα πλαίσιο πρακτικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης όπως αυτό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Generation Next που δίνει στους διαγωνιζόμενους το βήμα και τα μέσα να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για ένα μέλλον στραμμένο στο κοινό καλό.Αν ρωτούσαμε τον Αίαντα, τον Ερμή, τον Άγγελο, τον Θεόδωρο Χ., την Έρικα, τον Θεόδωρο Δ. και τη Μιχαέλα ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήραν φέτος, από τη συμμετοχή τους στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Generation Next πιστεύουμε πως θα μας απαντούσανε, η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά πως ένα καλύτερο αύριο είναι δυνατό χάρη στη δύναμη της τεχνολογίας, της συνεργασίας και της νεανικής πρωτοβουλίας. Το μέλλον βρίσκεται στ’ αλήθεια στα χέρια σου. Μπες στοκαι μην το αφήσεις να ξεγλιστρήσει.To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα, μετρά περισσότερους από 125.500 ωφελούμενους και 865 καινοτόμα projects μαθητών.Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αξίζει να αναφερθεί πως το Πρόγραμμα Generation Next έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Αναλυτικότερα εγκεκριμένο είναι όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next που υλοποιείται και τη φετινή σχολική χρονιά καθώς και τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες ή αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας μας.Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τονκαι την ακαδημαϊκή συμβολή της