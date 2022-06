Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Κλείσιμο





Με τον αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ)συναντήθηκε χθες, Τρίτη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ΣτρατηγόςΟ Saeed AL Shehhi πραγματοποιεί επίσκεψη στηνμετά από πρόσκληση του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση.Κατά την υποδοχή, οεξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την πρόσφατη απώλεια της Α.Μ. του Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan και τον συνεχάρη για την εκλογή της Α.Μ. του Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ως νέου Προέδρου των ΗΑΕ.Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στα ΗΑΕ , συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, καθώς και στη στενή στρατηγική σχέσηκαιη οποία εδράζεται στον αμοιβαίο τους σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στην τήρηση των αρχών καλής γειτονίας.Αναφέρθηκαν επίσης στις συνέπειες τουκαι τηςγια την ασφάλεια και την σταθερότητα τηςκαι τηςσε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με φίλες και σύμμαχες χώρες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, που προάγουν την διατήρηση της ειρήνης και των σχέσεων καλής γειτονίας.Επιπλέον, έκαναν ιδιαίτερη μνεία στο Ππου υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ μεταξύ άλλων και ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Chief of Staff of the UAE Armed Forces Lieutenant General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, εκφράζοντας παράλληλα την βεβαιότητά τους για την περαιτέρω εμβάθυνσή της με την συμμετοχή προσωπικού και μέσων σε κοινές δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.Τέλος, αναφέρθηκαν στην συνεργασία του Αρχηγού Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΑΕ με τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγοπου αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στις σχέσεις Ελλάδος και ΗΑΕ σε επίπεδο Στρατού Ξηράς, αναβαθμίζοντας και αναδεικνύοντας τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.