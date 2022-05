Άρωμα Χόλιγουντ -ξανά- στη Θεσσαλονίκη: Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέιμι Φοξ έρχονται για το Tin Soldier

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα οι διεθνούς φήμης ηθοποιοί Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέιμι Φοξ δίνοντας για ακόμη μία φορά στην Μακεδονία άρωμα Χόλιγουντ με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας

Σκηνές της ταινίας που γυρίζεται στην Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν και στην Δράμα. Την πόλη αναμένεται να επισκεφθεί τόσο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο όσο και ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμι Φοξ. Η νέα ταινίας δράσης θα περιλαμβάνει σκηνές με ελεγχόμενες εκρήξεις. Ήδη η αντιπεριφέρεια Δράμας έχει προχωρήσεις όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα.

Από την παραγωγή έχουν επιλεγεί τέσσερα σημεία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα στην πόλη της Δράμας. Αυτά είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας, η γέφυρα του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι, τα δύο φράγματα της ΔΕΗ, του θησαυρού και της Πλατανόβρυσης και το σπήλαιο των πηγών του Αγγίτης στον δήμο Προσοτσάνης.

«Ήδη οι άνθρωποι της παραγωγής έχουν κλείσει την πόλη μας δύο ξενοδοχειακές μονάδες. Είμαστε χαρούμενοι που η Δράμα μπαίνει στον χάρτη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις στους χώρους με τον αστυνομικό διευθυντή Δράμας, τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Δράμας γιατί θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα γίνουν ελεγχόμενες εκρήξεις», ανέφερε στο Thestival ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ.

«Το αποτύπωμα είναι πολύ δυνατό για την οικονομική, την πολιτιστική και για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι σημαντικό το γεγονός καταφέραμε μια παραγωγή 40-50 εκατομμυρίων να γίνει στον τόπο μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναμένεται στην χώρα μας, άμεσα, ίσως τις επόμενες ώρες, ή το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζέιμι Φοξ θα έρθει μέσα στις επόμενες ημέρες.Ένας ακόμη από τους αστέρες της ταινίας, που λέγεται ότι υποδύεται τον βασικό πρωταγωνιστή, είναι ο Scott Eastwood των «Pacific Rim: Uprising» και «Fate of the Furious» και γιος του θρυλικού Clint Eastwood, ο οποίος εδώ και κάποια 24ωρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει εθεάθη να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης.Μέχρι στιγμής αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή, μετά το Expendables 4, που γυρίζεται στην Β. Ελλάδα με συνολικό budget 40-50 εκατομμυρίων δολαρίων.Η πλοκή του βασίζεται γύρω από τον «The Bokushi» (Jamie Foxx) ο οποίος αποτελεί ένα είδους κήρυκα για χιλιάδες βετεράνους πολέμου που τους προσηλυτίζει με την υπόσχεση να τους δώσει προστασία και σκοπό στις ζωές τους.Ύστερα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να εισχωρήσει στο απόρθητο φρούριο αυτής της παραστρατιωτικής μονάδας, ο Emmanuel Ashburn (Robert De Niro) επιστρατεύει τον Nash Cavanaugh (Eastwood), έναν πρώην ειδικοδυναμίτη που κάποτε ήταν ακόλουθος του Bokushi. Ο Nash συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες εκ των έσω που κατέχει για τον αινιγματικό αρχηγό τους με σκοπό να εκδικηθεί τον άνθρωπο που του πήρε τα πάντα από τη ζωή, καθώς και τον έρωτα της ζωής του.Εκτός από τους Scott Eastwood, Robert De Niro και Jamie Foxx θα πρωταγωνιστεί και ο John Leguizamo (Encanto, John Wick). Τη σκηνοθεσία του Tin Soldier έχει αναλάβει ο Brad Furman (The Lincoln Lawyer, The Infiltrator), σε σενάριο του Jess Fuerst.