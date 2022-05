«Άξονας» Ρωσίας –Σερβίας στην Εκκλησία

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η μίνι σειρά “We Own This City” ξετυλίγει την υπόθεση μιας μονάδας αστυνομικών της Βαλτιμόρης που μετατράπηκε σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, και έρχεται από το Vodafone TV .

Η Μόσχαπάνω στην Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά την απόφασή του Οικουμενικού Πατριαρχείου που προχώρησε στηνμε την ονομασία Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και Προκαθήμενο τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο το Πατριαρχείο Μόσχας απάντησε πρώτο πριν από το Πατριαρχείο της Σερβίας, ότι «η θέση της Ρωσικήςθα λάβει πρώτα απ’ όλα υπόψη τις προσεγγίσεις αυτού του προβλήματος της Σερβικής Εκκλησίας, στην οποία εξακολουθούμε να αναγνωρίζουμε αποκλειστικά κανονικά δικαιώματα στη Βόρεια Μακεδονία », όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρωθιερέας Ιγκορ Γιακιμτσούκ, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.Το Φανάρι με την απόφαση του δέχεται, δηλαδή την αναγνωρίζει και παύει αυτή να είναι σχισματική , ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι της δίνει και Αυτοκεφαλία αλλά ότι η συγκεκριμένη Εκκλησία με την επίσημη ονομασία πλέον Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, και μάλιστα χωρίς δυνατότητα χρήσης του όρου Μακεδονία ή παραγωγών του υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου. Τα διοικητικά καθήκοντα τα αφήνει στην Εκκλησία της Σερβίας,τις εξελίξεις.Είχε προηγηθεί η, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Religija.mk, με εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Βορείου Μακεδονίας, ενώ αναμένεται η απάντηση και από το Πατριαρχείο Σερβία μετά τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία που αναγνωρίζει τα αποκλειστικά κανονικά δικαιώματα τηςστη Βόρεια Μακεδονία, όπως δήλωσε ο Ρώσος Πρωθιερέας.Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε «Με την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου εισερχόμαστε σήμερα στην ορθόδοξη οικογένεια όλων των. Η εν λόγω απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία μας αναγνωρίζει ως Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, σημαίνει την αναγνώριση της συνέχειας της ιστορικής εκκλησίας μας από την αρχαία Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας».Ο κ. Κοβάτσεφσκι συναντήθηκε χθες, στα Σκόπια με τοντης χώρας Στέφανο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, στη συνάντηση ο κ. Κοβάτσεφσκι συνεχάρη τον Προκαθήμενο της εκκλησίας της χώρας για τα καλά νέα της απόφασης της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία το Φανάρι δέχεται σε ευχαριστιακή κοινωνία την ορθόδοξη εκκλησία της χώρας. Ο κ. Κοβάτσεφσκι τόνισε ότι πρόκειται για μια ιστορική και πολυαναμενόμενη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία οι ιεράρχες,, καθώς και οι ορθόδοξοι πιστοί της χώρας αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη λειτουργική ενότητα με τις άλλεςΕπεσήμανε ότι η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη μετά από εντατική επικοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στηνοποία συμμετείχαν και εκπρόσωποιΓνωστοποίησε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι να ρυθμιστεί το οριστικό καθεστώς της εκκλησίας της χώρας, μετά και την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην οποία διευκρινίζεται ότι επαφίεται στηννα ρυθμίσει τα μεταξύ αυτής και της Εκκλησίας στη Βόρεια Μακεδονία διοικητικά θέματα.Εντωμεταξύ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναχώρησε χθες, για την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας το Ριάντ ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση των διοργανωτών της “Συνάντησης για την Προώθηση Κοινών Αξιών μεταξύ των πιστών των Θρησκειών” (Forum for Promoting Common Values among the Followers of Religions), όπουτων εργασιών του διεθνούς συνεδρίου.