Εκδήλωση για την παρουσίαση του πρώτου αργυρού συλλεκτικού νομίσματος «Λόρδος Βύρωνας»

Παρουσίαση του πρώτου αργυρούαφιερωμένου στονθα διεξαχθεί στην εκδήλωση «Φιλέλληνες-We are all Greeks» αύριο Τρίτη 29 Μαρτίου.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00-19:00 στο Κεντρικό Κατάστημα της-Ο καθηγητήςEmeritus Koraes Professor of Modern Greek & Byzantine History και Language & Literature, Department of Classics, King’s College London-Ο καθηγητήςΤμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Διοίκησης Alpha BankΗ εκδήλωση θα μεταδοθεί καιμέσω του ιστοχώρου της Τράπεζας της Ελλάδος: