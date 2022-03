Όσκαρ 2022: Οι νικητές και η επίθεση του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ επί σκηνής

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head.



She's spoken openly about having a hair loss condition.



Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.



Επεισοδιακή ήταν η 94η τελετή τωνκαθώς έπεσε μέχρι και ξύλο επί σκηνής!Τοκέρδισε ο Γουίλ Σμιθ για το «King Richard». Συνυποψήφιοι ήταν οι Χαβιέ Μπαρδέμ («Being the Ricardos»), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου»), Άντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick…Boom!») και Ντένζελ Ουάσιγκτον («The Tragedy of Macbeth»). Ο Σμιθ ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση –, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής.«Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

"I want to thank all of my collaborators in the deaf community and the CODA community for being my teachers."



Jessica Chastain won the Academy Award for best actress for playing televangelist Tammy Faye Baker in “The Eyes of Tammy Faye.”



Νικητής: Τρόι Κάτσερ για το «Coda»



Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)



Το τρίωρο φιλμ «Drive my Car» του Iάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.



Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.



Το «Drive my car» επιβλήθηκε άλλων τεσσάρων ταινιών που συμμετείχαν με τα χρώματα του Μπουτάν, της Δανίας, της Ιταλίας και της Νορβηγίας.



Belfast

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»





Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Νικητής: The Queen of Basketball

Audible

Lead me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies



Οπτικά Εφέ

Νικητής: Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Νικητής: Ενκάντο / Ενας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος



Τα στούντιο Ντίσνεϊ εξασφάλισαν χθες Κυριακή το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, με το «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός», φιλμ που έχει σκηνικό την Κολομβία και αναφορές στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.



Το «Ενκάντο» αφηγείται τις περιπέτειες μιας συνηθισμένης έφηβης, της Μιραμπέλ, παιδιού οικογένειας κάθε μέλος της οποίας έχει μαγικές δυνάμεις, στην καρδιά των βουνών της Κολομβίας. Επικράτησε έναντι μιας επικής περιπέτειας, επίσης των στούντιο Ντίσνεϊ, του «Η Ράια και ο τελευταίος δράκος», της δραματικής ταινίας «Flee», του «Luca» της εταιρείας Πίξαρ (θυγατρική της Ντίσνεϊ) και του φιλμ «Οι Μίτσελ και η εξέγερση των μηχανών», σε σκηνοθεσία του Μάικ Ριάντα.



Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Νικητής: The Windshield Wiper

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin



Κοστούμια

Νικητής: Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story



Διασκευασμένο Σενάριο

Νικητής: CODA

Drive my Car

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου





«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στην κοινότητα των κωφών, στην κοινότητα CODA, που είναι οι δάσκαλοί μου», είπε η σεναριογράφος και τη σκηνοθέτρια της δραματικής ταινίας CODA, Σιάν Χέντερ, που παρέλαβε το βραβείο.



Νικητής: Summer of Soul

Ascension

Attica

Flee

Riding with Fire



Το φιλμ «Summer of Soul»του μουσικού της χιπ-χοπ Αμίρ «Questlove» Τόμσον, με θέμα την αξιομνημόνευτη αν και ξεχασμένη από πολλούς συναυλία στο Χάρλεμ το 1969, που είχε αποκληθεί «το μαύρο Γούντστοκ», έλαβε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.



Ήδη πολυβραβευμένη αφότου κυκλοφόρησε, ειδικά στο φεστιβάλ Σάντανς του 2021 (βραβείο κριτικής επιτροπής, βραβείο κοινού), η θεαματική και γεμάτη ενέργεια ταινία κέρδισε το «Flee», ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την πορεία Aφγανού πρόσφυγα.





Κομμώσεις

Νικητής: The Eyes of Tammy Faye



Μακιγιάζ

Νικητής: Κρουέλα





Σκηνικά

Νικητής: Dune

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου





Καλύτερο Τραγούδι

Νικητής: “No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Be Alive” (“King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“Somehow You Do” (“Four Good Days”), Diane Warren





Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού «CODA» της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν.Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.Τοκέρδισε η Τζέσικα Τσάστεϊν για το «The Eyes of Tammy Faye», με συνυποψήφιες τις Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»), Πενέλοπε Κρουζ («Παράλληλες Μητέρες»), Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos»), Κρίστεν Στιούαρτ («Spencer»).Η Nεοζηλανδήέλαβεγια την ταινία της «Η εξουσία του σκύλου» κι έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο. Η πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Κάθριν Μπίγκελοου, που είχε βραβευτεί για το πολεμικό δράμα The Hurt Locker το 2010. Η Τζέιν Κάμπιον είχε ήδη λάβει το 1994 Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τα «Μαθήματα Πιάνου».Ο Αμερικανός ηθοποιός, κωφός εκ γενετής, έλαβε Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «CODA». Ο 53χρονος καλλιτέχνης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου για την ερμηνεία του, με χιούμορ, αλλά και λεπτότητα και ευαισθησία, στον ρόλο του αφόρητα γκρινιάρη πατέρα, που μολαταύτα λατρεύει την οικογένειά του. Ο Τρόι Κότσουρ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στην «κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία», επευφημήθηκε στη νοηματική από αρκετούς προσκεκλημένους πηγαίνοντας να παραλάβει το αγαλματίδιο.Η Αμερικανίδα ηθοποιόςκέρδισε το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της Ανίτας στο «Γουέστ Σάιντ Στόρι», στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ.Η ηθοποιός 31 ετών διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ. «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε η τριαντάρα στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα. Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ. Επικράτησε έναντι αρκετών δυνατών υποψηφιοτήτων, αυτής της Κίρστεν Ντανστ στην «Εξουσία του σκύλου», της Όντζουαν Έλις στον «Βασιλιά Ριχάρδο», της Τζούντι Ντεντς στο «Μπέλφαστ» και της Τζέσι Μπάκλεϊ στη «Χαμένη Κόρη».Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κοινό έχει δικαίωμα ψήφου μέσω Twitter, αφού η Ακαδημία έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες της πλατφόρμας, να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται, αφού τρεις τυχεροί που ψήφισαν την αγαπημένη τους ταινία, θα παρακολουθήσουν live την επόμενη λαμπερή τελετή των Όσκαρ, το 2023. Η «πρόσκλησή» τους θα καλύπτει όλα τους τα έξοδα (μεταφορά και διαμονή).Κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου .Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.BelfastΜην Κοιτάτε ΠάνωDrive my CarDuneKing RichardΠίτσα ΓλυκόριζαΤο Μονοπάτι των Χαμένων ΨυχώνΗ Εξουσία του ΣκύλουWest Side StoryΟλίβια Κόλμαν - «The Lost Daughter»Πενέλοπε Κρουζ - «Παράλληλες Μητέρες»Νικόλ Κίντμαν - «Being the Ricardos»Κρίστεν Στιούαρτ - «Spencer»The Lost Daughter | Official Trailer | NetflixΧαβιέρ Μπαρδέμ - «Being the Ricardos»Μπένεντικτ Κάμπερμπατς - «Η Εξουσία του Σκύλου»Αντριου Γκάρφιλντ - «Tick Tick... Boom!»Ντένζελ Γουάσινγκτον - «The Tragedy of Macbeth»Κένεθ Μπράνα - «Belfast»Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι - «Drive my Car»Πολ Τόμας Αντερσον- «Πίτσα Γλυκόριζα»Στίβεν Σπίλμπεργκ - «West Side Story»Μην Κοιτάτε ΠάνωKing RichardΠίτσα ΓλυκόριζαThe Worst Person in the WorldΤζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»Κιάραν Χάιντς για το «BelfastΤζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»Μην Κοιτάτε ΠάνωKing RichardΗ Εξουσία του ΣκύλουTick Tick... Boom!