Μια Ελληνίδα στις κορυφαίες 10 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας για το 2021

The Healthcare Technology Report» κατέταξε τη Φαίη Χριστοδούλου στη λίστα με τις 25 γυναίκες επιστήμονες που ανοίγουν νέους δρόμους στον κλάδο της βιοτεχνολογίας - Η πορεία και τα επιτεύγματα της μοριακής βιολόγου που ίδρυσε την εταιρεία Miroculus το 2015 και διαπρέπει στον χώρο





Μια Ελληνίδα επιστήμονα κατέταξε ο ιστότοπος The Healthcare Technology Report στην ένατη θέση της λίστας με τις κορυφαίες 25 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας για το 2021.Τη σημαντική αυτή διάκριση κατέκτησε η συνιδρύτρια και CSO της, Φαίη Χριστοδούλου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Miroculus, τα άτομα στη συγκεκριμένη λίστα επιτέχθηκαν ανάμεσα από εκατοντάδες γυναίκες επιστήμονες μετά από διεξοδική ανάλυση διαφόρων παραγόντων, όπως π.χ. η επίτευξη επαγγελματικών στόχων-οροσήμων, η διάρκεια ενασχόλησης με τον κλάδο της βιοτεχνολογίας και οι ειδικές γνώσεις πάνω στον χώρο. Άλλα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη ήταν η αναγνώριση από άλλους επιστήμονες του κλάδου και οι διακρίσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας.Αναφορικά με την κατάταξή της στην 9η θέση της λίστας του The Healthcare Technology Report, ηαναφέρθηκε στο αίσθημα ταπεινότητας που της γεννά αυτή η διάκριση, καθώς η λίστα είναι γεμάτη από γυναίκες που εμπνέουν τους συναδέλφους τους με τα επιτεύγματά τους. «Μοιράζομαι αυτή τη διάκριση με την ομάδα της Miroculus, που είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει εύχρηστα εργαλεία σε επιστήμονες ανά τον κόσμο, προκειμένου εκείνοι να μπορούν να σημειώνουν πρόοδο στην έρευνά τους και να επιταχύνουν τις ανακαλύψεις τους», ανέφερε η επιστήμονας.Ο συνιδρυτής και CEO της Miroculus,, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της λίστας: «Η Φαίη είναι μία από τις πιο εμπνευσμένες ηγέτιδες του κλάδου που έχω γνωρίσει ποτέ. Αυτή η αναγνώριση είναι κάτι που της αξίζει και αντανακλά την αφοσίωσή της στην προώθηση της επιστήμης, αλλά και την επιθυμία της να βοηθά τα άτομα γύρω της να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται. Μιλώντας εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας, είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τη Φαίη, και τυχεροί που την έχουμε μαζί μας στην Miroculus για να μας δείχνει τον δρόμο».Η εταιρεία Miroculus, η οποία έχει την έδρα της στο, ιδρύθηκε τομε το όραμα να καταστήσει τα πιο περίπλοκα πρωτόκολλα εύκολα προσβάσιμα στους επιστήμονες ανά τον κόσμο. Η Miroculus έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογίαγια την αυτοματοποίηση και την αξιόπιστη εκτέλεση πρωτοκόλλων μοριακής βιολογίας.Ως CSO της εταιρείας, η Φαίη Χριστοδούλου υπήρξε επικεφαλής όλων των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης για το πρώτο προϊόν της Miroculus, το, από το στάδιο της σύλληψης της αρχικής ιδέας μέχρι την υλοποίηση και την εμπορική του παρουσίαση. Ως ερευνήτρια, έχει δημοσιεύσεις στα περιοδικά Nature, Cell και Science.Η Φαίη Χριστοδούλου σπούδασε μοριακή βιολογία στοκαι το 2009 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της για τον εξελικτικό ρόλο των μικρών RNA στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. To 2012 έλαβε υποτροφία (διερεύνηση του ρόλου των microRNA στον καρκίνο του θυρεοειδούς) από το