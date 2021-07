Κορωνοϊός: Νέα μέτρα σε 6 «κόκκινα» νησιά και αυστηροί έλεγχοι – Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Την ίδια ώρα, σε «πόλεμο» με τον

βρίσκονται τα νησιά-ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν σε μια άνιση αλλά όχι χαμένη μάχη. Η πανδημία δείχνει και πάλι «τα δόντια της», σφυροκοπώντας αδιάκοπα νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα και εντείνοντας την αγωνία για το ενδεχόμενο νέας επιβολής κατά τόπους περιοριστικών μέτρων στην κινητικότητα του πληθυσμού.

Η ανησυχία των ειδικών προσανατολίζεται στους

που φεύγουν από τα αστικά κέντρα προς τα νησιά κουβαλώντας στις αποσκευές τους τον κορωνοϊό και σχηματίζοντας έναν φαύλο κύκλο που διαιωνίζει την κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για τον αποτελεσματικό έλεγχο του τέταρτου κύματος. Κι αυτό γιατί έτσι διακινδυνεύουν αφενός την αναζωπύρωση των τοπικών εστιών και αφετέρου μια επιστροφή στη βάση που θα επιφέρει μετάδοση σε οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ηλικιωμένους συγγενείς.

Τα ελληνικά

διατηρούν πλέον σε ημερήσια βάση τη δική τους αξιοσημείωτη θέση στον επιδημιολογικό πίνακα του

, με τους λοιμωξιολόγους να βρίσκονται επί ποδόςγια την εξέλιξη της κατάστασης μέσα στον Αύγουστο, όταν οι τουριστικές περιοχές θα πλημμυρίσουν από -εμβολιασμένους και μη- αδειούχους.

Ήδη η επιδημιολογική εικόνα των νησιών θεωρείται κρίσιμη, με τη

να συγκεντρώνει σήμερα 40 νέα κρούσματα και 394,71 ανά 100.000 πληθυσμό και την

22 και 147,39 αντίστοιχα. Σε αρκετά υψηλά επίπεδα κινείται και η

με 15 διαγνώσεις το τελευταίο 24ωρο και 79,44 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό, ενώ στο φόντο της ανησυχίας προστίθενται και οι δύο περιοχές της Κρήτης, για τις οποίες έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,

. Στο

καταγράφονται σήμερα 112 νέες λοιμώξεις και στο

91, με το τελευταίο να ξεπερνά και τα 100 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό (106,3).

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού στις περιοχές αυτές, αποφασίστηκε ότι

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών αναμένεται να φανεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αναλόγως της εξέλιξης θα εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής περαιτέρω περιορισμών.

Κατά τα άλλα, σταθερά πολλά κρούσματα εντοπίζονται καθημερινά στη

, ενώ σε μονοψήφιους αριθμούς κυμαίνονται προς το παρόν οι υπόλοιπες Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου.

Η επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα αποτυπώθηκε ήδη από χθες μέσα από τον

, σύμφωνα με τον οποίο Αττική και Κρήτη βρίσκονται στο «πορτοκαλί» (με βάση τα στοιχεία των δυο προηγούμενων εβδομάδων). «Κίτρινες» είναι οι Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, Επτάνησα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ στο «πράσινο» παραμένουν η υπόλοιπη Μακεδονία, η Θράκη, η Εύβοια, η Κεντρική Στερεά και τα νησιά του βοειοανατολικού Αιγαίου.

Σε επίπεδο συνόλου κρουσμάτων, η εβδομάδα κλείνει με

για το τελευταίο 24ωρο και αυξημένο αριθμό διαγνωστικών ελέγχων (87.787), σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ. Στην Αττική καταγράφηκαν σήμερα 1.216 λοιμώξεις, με πάνω από τις μισές να συγκεντρώνονται σε κέντρο (292), δυτικά (220) και Πειραιά (191). Σημειώνεται, πάντως, ότι ο υψηλός αυτός αριθμός κρουσμάτων εντοπίζεται στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας εν μέσω Ιουλίου, όταν οι καλοκαιρινές άδειες έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν αποσυμφόρηση στην πρωτεύουσα. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη όπου σήμερα καταγράφηκαν 184 νέες διαγνώσεις, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινούνται ξανά η Λάρισα (76), η Αχαΐα (63), η Κορινθία (63), τα Ιωάννινα και η Μαγνησία (39).

Σταθερά πάνω από 100 είναι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες οι

με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας, καθώς και σήμερα εισιτήριο έλαβαν 101 άνθρωποι.

ανέφερε σχετικά σε πρωινές τηλεοπτικές της δηλώσεις η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών (ΕΙΝΑΠ),

.

Τέλος, με μηχανική υποστήριξη αναπνοής νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 123 ασθενείς -εννέα λιγότεροι





Νέα «κανονικότητα» ισχύει για τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά με τους ταξιδιώτες να είναι πλήρως προσαρμοσμένοι στις συνθήκες που επικρατούν.Από σήμερα ενισχύεται το testing σε έξι περιοχές της χώρας λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου. Συγκεκριμένα από σήμερα, στις περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και στους δήμους Ιητών, Θήρας και Πάρου οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα. Μια φορά με τη μέθοδο του self test και μια με αυτή του rapid. Με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.Επιπλέον η υποχρέωση για testing δυο φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του self test και μια με rapid αφορά, και στα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.Οι εμβολιασμένοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους, μόνον εάν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης.Δεκτές γίνονται και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ε.Ε. (ψηφιακό πιστοποιητικό) καθώς και τρίτων χωρών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.Αντίστοιχο είναι το πλαίσιο και για όσους έχουν νοσήσει από κορωνοϊό. Δεκτά είναι τα πιστοποιητικά νόσησηςΤα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να είναι στη μορφή που εξάγονται από την ιστοσελίδα gov.gr γι’ αυτό προτείνεται οι ταξιδιώτες να βρίσκονται στο πλοίο τουλάχιστον μια ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.Όσοι ταξιδιώτες τώρα δεν είναι στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες πρέπει κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση με αρνητική διάγνωση είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τη νόσο COVID-19 () εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 01/07/2009) ενώ, για τους ανήλικους από 12 έως 18 ετών (γεννημένοι πριν από τις 30/06/2009), η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες, από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί, είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, είτε σε rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρεςΕναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test, που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Όλοι οι ενήλικοι ταξιδιώτες οφείλουν να έχουν συμπληρώσει τη Δήλωση Υγείας και κατά την επιστροφή από τα νησιά συστήνεται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.«Δεν πιεζόμαστε αυτή τη στιγμή, ωστόσο έχουμε σταδιακή αύξηση των περιστατικών. Αυξάνονται οι αριθμοί σε απλές κλίνες COVID και μετά θα πάνε στις ΜΕΘ. Γι’ αυτό και παρακαλάμε να εμβολιαστείτε. Γιατί και να νοσήσεις εμβολιασμένος, περνάς με απλά συμπτώματα και βρίσκεσαι στο σπίτι σου»