Lockdown: Επαναλειτουργούν από σήμερα τα γυμναστήρια – Όλα όσα αλλάζουν στα self test

Ποιοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν τα self test αυτή την εβδομάδα - Σχεδόν το 50% των ημερήσιων θετικών κρουσμάτων προέρχονται από self test





Με διστακτικά βήματα,καθώς, παρά τη βελτίωση σειράς επιδημιολογικών δεικτών, οι ειδικοί εκτιμούν πως η χώρα δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητόΗ διασπορά του ι, ενώ σε περίπτωση που κυριαρχήσουν οι μεταλλάξεις αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες για ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας μετά το φθινόπωρο.Ο εμβολιασμός του πληθυσμού που κινείταιείναι δύο ισχυρά όπλα, που συμβάλλουν στο να ανακοπεΈτσι από σήμερα μετά από την, ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες, όπως ταενώ ηΗ επιτροπή, ωστόσο δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την επιστροφή της μουσικής στα μαγαζιά της εστίασης.Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ειδικών την Παρασκευή. Μάλιστα το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με τοκαι ποιοι θα μπορούν να γυμνάζονται χωρίς μάσκα.1) Όσοι ασκούμενοα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστοναπό άλλους ασκούμενους2) Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουνκαλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα3) Οι ασκούμενοι μπορούνΤην ίδια ώρα στο χώρο υποδοχής του γυμναστηρίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σταθερό προστατευτικό χώρισμα από plexiglass έτσι ώστε να υπάρχεικαι για τους αθλούμενους. Παράλληλα θα πρέπει να αναρτηθούν οδηγίες τόσο στην είσοδο όσο και σε εμφανή σημεία των γυμναστηρίων που αφορούν σε:-κανόνες(υποχρεωτική χρήση μάσκας)-εφαρμογή της-τήρηση(σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω)Παράλληλα επιτρέπεταιπου έχει το γυμναστήριο (για παράδειγμα 1 άτομο ανά 10 τ.μ) ενώ για τις ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε ομάδες θα εφαρμοστεί η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2)Η είσοδοςγια την ημέρα και ώρα της προσέλευσής τους στο γυμναστήριο είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω γραπτού μηνύματος καθώς και με την καταγραφή των στοιχείων τους, έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματοςΤην ίδια ώρα όλα τα μέλη του γυμναστηρίο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εβδομαδίαιο προληπτικό έλεγχο με rapid test και self test. Τα αποτελέσματακαι ισχύουν μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα. Ακόμη οι αθλούμενοι θα πρέπει να υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχόμενων - Εξερχόμενων στην αθλητική εγκατάσταση«, όπου θα δηλώνουν τόσο ότι δεν έχουν συμπτώματα όσο και την ημερομηνία διενέργειας του τεστ. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού που αφορά:-αλκοολούχο αντισηπτικό-χειρουργικές μάσκες-γάντια μιας χρήσης-τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημείαΕπιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά)και καθ' όλο το μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή), το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο.Παράλληλα θα πρέπει να είναι συνεχής και επαρκής ο αερισμός των εγκαταστάσεων με φυσικό αερισμό και όσον αφορά στη χρήση κλιματιστικών μονάδων,«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» και «Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-4-2020 Εγκυκλίου- Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο». Τέλος στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής απόστασης.-Τα αποδυτήρια να χρησιμοποιούνται μόνοτων εισερχόμενων στο γυμναστήριο μελών, όπου υπάρχουν ατομικά ερμάρια, στα οποία θα γίνεται απολύμανση πριν από κάθε χρήση.-Απαγορεύεται η χρήση των λουτρών και η χρήση σάουνας, όπου υπάρχει.-Να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.-Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα-Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοικτά παράθυρα.-Όσον αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση γιαΤο προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας, διπλή μάσκα ή εναλλακτικά μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/N95) και γάντια μίας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών [πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι (20) δευτερόλεπτα] και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών [πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι (20) δευτερόλεπτα]. Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους-κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερούσύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό νερού-νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία-χειροπετσέτες-ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων-τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας)Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας ή εναλλακτικά μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/N95) σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.-Συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.-Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.-Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που μέλος του προσωπικού παρουσιάσει συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ-Εάν μέλη του προσωπικού ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να υφίσταται πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσηςΣύσταση για μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.Οι αθλούμενοι φορούν είτε διπλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2.Όσοι αθλούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μην φορούν μάσκα, εφόσον υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από άλλους αθλούμενους.Αθλούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα συστήνεται να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα.Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα) και σύσταση να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθος τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα).Πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60° C).Εκτός από τα γυμναστήριο από σήμερα επιτρέπεται και πάλι η χρήση γηπέδων 5χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ακόμα, αποφασίστηκε να αρχίσουν και πάλι οι αθλητικές διοργανώσεις εκτός σταδίων, εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων δηλαδή, με προϋποθέσεις:Μέχρι 300 άτομα με μπλοκ ανά 50 άτομα.Με rapid test ή PCR.Ηλεκτρονικές εγγραφές.Χωρίς απονομές, χωρίς θεατές, με χρήση μάσκας πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό από την 1/6/2021.Την ίδια ώρα, διευρύνεται ο κύκλος δικαιούχων των δωρεάν self tests, περιλαμβάνοντας πλέον και όλους τους πολίτες από 18 έως 30 ετών.Με αυτή την προσθήκη στις ομάδες του πληθυσμού, που ήδη λαμβάνουν δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ δηλαδή τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, οι δικαιούχοι ξεπερνούν, πλέον, τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες.Από τις, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους, 2 self tests από τα φαρμακεία:-οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων-καθώς και όσοι συμπολίτες μας είναι από 18 έως 30 ετών (χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές).Συνολικά, από τις 12 Απριλίου έως σήμερα έχουν διατεθεί από τα φαρμακεία 18.513.671 self tests σε 4.050.888 πολίτες και έχουν γίνει 12.515.855 ψηφιακές δηλώσεις στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, δηλαδή ένα ποσοστό 68% επι του συνόλου.«Η μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την μαζική πολιτική δημόσιας υγείας, που λειτουργεί συμπληρωματικά στους στοχευμένους και δειγματοληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ, έχει φέρει τη χώρα μας μεταξύ των 5 ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ σε όλη την ΕΕ.κινείται μεταξύ του 0,2-0,3%», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Άκης Σκρέτσος.«Εμβολιασμός και τακτική αυτοδιάγνωση είναι, συνεπώς, τα σημαντικότερα μας όπλα για να κρατήσουμε ανοιχτή την οικονομία και την κοινωνία και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία.τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας μάσκα και αποφεύγοντας τις μαζικές συναθροίσεις», προσέθεσε ο κ.Σκρέτσος.Έως σήμεραμε δεύτερο pcr ή rapid antigen test, 26.444 θετικά κρούσματα, ως επι το πλείστον σε ασυμπτωματικούς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ημερήσιες αναφορές κρουσματων του ΕΟΔΥ, σχεδόν το 50% των ημερήσιων θετικών κρουσμάτων προέρχονται πλέον από self tests.Τα δύο τεστ που δίνονται αυτή τη βδομάδα στουςτις δυο επόμενες. Η διανομή γίνεται εκ περιτροπής ανα εβδομάδα σε α) νέους-μαθητές-εκπαιδευτικούς και β) σε εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να μην υπάρχει φόρτος στα φαρμακεια. Γι αυτό διανέμονται δύο.