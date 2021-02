ArXellence 2: Εντυπωσιακή η συμμετοχή στον διαγωνισμό της ALUMIL για το Νέο Επιχειρηματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, δυτικό παράλιο μέτωπο, τοποθεσία περιοχής διαγωνισμού

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τοντουτο, ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός της, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές από την παγκόσμια αρχιτεκτονική κοινότητα. Tο θέμα που τέθηκε προς επεξεργασία από τους υποψήφιους συμμετέχοντες αφορούσε τον, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου Επιχειρηματικού Κέντρου με κτίρια μικτών χρήσεων. Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με τη διοργάνωση και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:Οι συμμετοχές στο «ArXellence 2» ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.εγγραφές απόχώρες καιαρχιτεκτονικές προτάσεις που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η αξιολόγηση των συμμετοχών έλαβε χώρα διαδικτυακά. Διεθνής κριτική επιτροπή εξέτασε διεξοδικά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις και κατέληξε σε, που συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο για τη διάκρισή τους, καθώς και σε, κλείνοντας έτσι τη δεκάδα των μελετών που έκρινε ότι ανταποκρίθηκαν περισσότερο στα κριτήρια που τέθηκαν από την UIA στο ζητούμενο του διαγωνισμού ( για να δείτε τις προτάσεις που διακρίθηκαν κάντε κλικ εδώ ).Στιςθα λάβει χώρα η διαδικτυακή εκδήλωση για την απονομή των βραβείων, στο πλαίσιο της οποίας οι αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν θα μιλήσουν για τις σχεδιαστικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις καινοτόμες λύσεις που ανέπτυξαν. Επιπλέον, τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένη η έκδοση του επίσημου καταλόγου μελετών, με πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις κατατεθείσες αρχιτεκτονικές προτάσεις. Τέλος, εφόσον η υγειονομική κρίση που βιώνει ο κόσμος υποχωρήσει, θα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε το καλοκαίρι του 2021 ένα forum με προσκεκλημένα τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής, που θα Τέλος, εφόσον η υγειονομική κρίση που βιώνει ο κόσμος υποχωρήσει, θα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε τοένα forum με προσκεκλημένα τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής, που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τον διαγωνισμό και θα σχολιάσουν το πνεύμα και τις στοχεύσεις της διοργάνωσης.Η ALUMIL, ανταποκρινόμενη στο υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη του νέου επιχειρηματικού κέντρου της πόλης στη δυτική είσοδο και εντός της ζώνης που γειτνιάζει με τις λιμενικές εγκαταστάσεις κατά μήκος της οδού 26ης Οκτωβρίου, έκανε ένα μεγάλοστον διεθνή αρχιτεκτονικό κόσμο, ζητώντας τις ιδέες του σχετικά με το μέλλον της συγκεκριμένης περιοχής καιστα πρότυπα πόλεων που πρωταγωνιστούν στο διεθνές σκηνικό. Πρόκειται για την ιστορική περιοχή του Μπέχτσιναρ, που φιλοξένησε στο παρελθόν σημαντικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας αλλά και αναψυχής, η οποία όμως έχει οδηγηθεί με το πέρασμα του χρόνου σε μια γενικευμένη υποβάθμιση. Η ALUMIL αναγνωρίζοντας ότι η θέση και η σχέση της περιοχής με την πόλη της προσδίδουν σημαντική δυναμική ανάπτυξης, την επέλεξε ως θέμα του διαγωνισμού επισημαίνοντας ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη αξιοποίησής της.Στο πνεύμα του παγκόσμιου χαρακτήρα της διοργάνωσης συστάθηκε η, η οποία πέραν της διασφάλισης της ομαλής και αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης, αποτέλεσε και τοαπέναντι στη μελλοντική αστική εξέλιξη της πόλης. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί οτου « ArXellence 2 », καθώς ουσιαστικά παρουσιάζεται στους πολίτες ο τρόπος με τον οποίο οραματίζονται την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης επαγγελματίες του αρχιτεκτονικού κλάδου από όλο τον κόσμο.Το δυτικό παράλιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η περιοχή μελέτης του «ArXellence 2» ξεκινάει από το εμπορικό κέντρο «ΛΙΜΑΝΙ» και συνεχίζει παράκτια προς τη δυτική είσοδο ακολουθώντας την οδό 26ης Οκτωβρίου. Μέσα σε αυτή την ενιαία έκταση περιλαμβάνεταισημαντικών. Χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν το, το δημοτικό κτίριο των, το, αλλά και γνωστά διατηρητέα κτίρια όπως ηκαι ο, που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της οδού.Τα προτεινόμενα ακίνητα εξυπηρετούνται απόκαι κόμβους της περιοχής (ΠΑΘΕ, Περιφερειακή Οδός, Δυτική Είσοδος, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, υπεραστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος, Λιμάνι), ενώ στο εγγύς μέλλον θα βρίσκεται εν λειτουργία και ο τερματικός σταθμός του Μετρό στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η κομβική αυτή θέση σε συνδυασμό με τις, αλλά και. από τηνστο, καταδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο τη διασύνδεση της περιοχής με ολόκληρη την πόλη και υπογραμμίζουν τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και επανεκκίνησής της με άξονα τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.ως μια πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα των, έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας της τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τους πολίτες στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην εταιρεία μαςκαι γνωρίζουμε πως για να έχουν αντίκρισμα οι προσπάθειές μας, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αστική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την εκάστοτε περιοχή δράσης μας.Επικοινωνήσαμε το όραμά μας με όλες τις αρμόδιες αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή μας να διοργανώσουμε έναν διαγωνισμό υψηλών προδιαγραφών. Έτσι, εξασφαλίσαμε τηντου, της, του, του, καθώς και του. Εκτός από τη στήριξη των τοπικών αρχών, η διοργάνωση είχε την έγκριση τηςκαι τη συνεχή παρακολούθηση από τοτης UIA (ICC Council), για την τήρηση των προδιαγραφών τηςΤο, μια πρωτοβουλία τηςμε στόχο την επανεκκίνηση της συζήτησης γύρω από τον αστικό επανασχεδιασμό μιας σημαντικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Κέντρου, με κτίρια εμπορικής και οικιστικής χρήσης, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές αντίστοιχων εγχειρημάτων σε προηγμένες πόλεις του εξωτερικού., πιστή στο όραμά της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, έδωσε το έναυσμα της διερεύνησης των δυνατοτήτων σχετικά με το πολεοδομικό και επιχειρηματικό μέλλον της Θεσσαλονίκης. Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, η εταιρεία μας υλοποίησε έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας το βλέμμα της διεθνούς αρχιτεκτονικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη.Το μεγαλύτερο όφελος που αποφέρει στην πόλη τοείναι η δημιουργία μιας ευρύτατης πλατφόρμας αρχιτεκτονικών προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση του παρηκμασμένου δυτικού παράλιου μετώπου. Ως εταιρεία δηλώνουμε ότι θα δίνουμε πάντα το παρών σε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, την ανάδειξή της στο διεθνές σκηνικό και την ανάληψη του ρόλου μιας σύγχρονης μητρόπολης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

2ο Βραβείο - The Green Hub





4ο Βραβείο - Bioclimatic Urban Lighthouse





5ο Βραβείο - De–fragmenting the Productive City





6ο Βραβείο - A view of the bay-A glance at the future







Έπαινοι



The Gates of Thessalonica



City’s New Pulse



Ships Forest





T-WAVE



Προκειμένου να παρακολουθήσετε την online Τελετή Απονομής των Βραβείων στις 23/2/2021, κατά τη διάρκεια της οποίας πρόκειται να παρουσιαστούν από τις ομάδες που διακρίθηκαν οι καινοτόμες μελέτες τους, εγγραφείτε στην εκδήλωση κάνοντας κλικ εδώ.

Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε live streaming μέσω Facebook .