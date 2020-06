Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:













09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:15 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)02:30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ03:30 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ04:15 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ05:15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ08:00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΟΡΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ11:55 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ12:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 Ο ΠΕΘΕΡΟΠΛΗΚΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)14:05 Ο ΠΕΘΕΡΟΠΛΗΚΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)16:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:15 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)17:30 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ18:30 Ο ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΤΑΖΑΡ20:05 SELFIE RELOADED21:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)22:30 Η ΤΡΙΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)22:45 Η ΤΡΙΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)00:00 ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)00:10 ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)00:20 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ00:25 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ01:20 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ01:25 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ02:50 ΟΝΕΙΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)03:00 ΟΝΕΙΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)04:20 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)04:35 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)05:20 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)05:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:20 Γυμναστική Από Σπίτι12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Οικογενειακή Υπόθεση (Darrow And Darrow)15:50 Baywatch16:50 Camera Cafe17:20 Δελτίο Νοηματικής17:30 Όλα Του Γάμου Δύσκολα (Marrying Mr Darcy)19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Λατέρνα, Φτώχεια Και Γαρύφαλλο22:50 Super Μπάλα Live00:20 Οικογενειακή Υπόθεση (Darrow And Darrow)02:20 Baywatch03:20 Όμορφος Κόσμος04:20 Νταντά04:50 Η Ώρα Η Καλή05:50 Κοινωνία Ώρα Μega07:00 Πρωινοί Τύποι11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Food N' Friends17:00 Μοντέρνα Σταχτοπούτα17:30 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Μοντέρνα Σταχτοπούτα19:30 Ant1 News20:45 Still Standing Golden Edition22:15 Mamma Mία Δεν Υπάρχει01:00 T2: Trainspotting03:30 Έρωτας (Ε)05:00 Τρικυμία (Ε)06:00 Καλημέρα Ελλάδα09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)10:15 PJ Masks10:45 Miraculous Lady Bug11:15 Barbie Dreamhouse Adventures12:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)12:20 Η Μεγάλη Των Μπάτσων Σχολή No4 (Police Academy 4: Citizens On Patrol)14:10 Traction15:00 Star News15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος16:30 How I Met Your Mother - 9ος Κύκλος17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Οι Μαχητές Των Δρόμων 4 (Fast And Furious)19:50 Star News21:00 Ένας Ιππότης Για Τη Βασούλα23:15 MasterChef - 4ος Κύκλος (Ε)02:15 Οι Απίστευτες Περιπέτειες Της Αντέλ (The Extraordinary Adventures Of Adele04:30 Grimm - 3ος Κύκλος10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:50 Kitchen Lab, II (Ε)17:50 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VII (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Ο Κλέαρχος, Η Μαρίνα Και Ο Κοντός22:00 Η Συμμορία Των Δώδεκα (Ocean's Twelve)00:45 Η Χαρτοπαίχτρα02:45 Μεσάνυχτα, II (Ε)04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης04:30 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)10:00 Ακραία Φαινόμενα12:30 Τα Νέα Των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Μαζί Σου17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller (Ε)18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:15 Το Σμόκιν Της Συμφοράς (The Tuxedo)23:00 Σημείο Υπεροχής (Vantage Point)00:45 Deadly Women - 10ος Κύκλος (Ε)01:45 S.W.A.T. - 2ος Κύκλος (Ε)02:45 Crime INC.03:40 After Dark (Ε)04:30 Dot. (Ε)05:10 Happy Traveller (Ε)06:00 Σήμερα08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)19:00 Chicago Fire (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)23:00 RV01:15 Mayday (Ε)02:00 The Night Shift (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:50 Έλα Χαμογέλα13:00 Open News13:30 Open Sport14:40 Αννίτα Κοίτα17:45 Open News Στη Νοηματική18:00 Αννίτα Κοίτα18:45 KitcheN' Health19:30 Open News21:00 Ένα Ασύλληπτο Κορόιδο23:00 Total Football01:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος02:00 Life Stories03:00 Ένας Κοντός Θα Μας Σώσει04:45 Επανάληψη Προγράμματος05:30 Ώρα Ελλάδος 05:3010:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ13:30 ΙΛΙΑΔΑ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ16:30 ΑΓΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ18:30 ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ19:30 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ00:00 MAGNETIC FIDELITY: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ01:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ02:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ02:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ05:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ06:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ10:00 Σίμερ & Σάιν11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Transformers Cyberverse13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Μαραθώνιος: Infinity Nado16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego City Adventures20:30 Gormiti21:00 Power Rangers21:30 Jurassic World22:00 Infinity Nado22:30 Μαραθώνιος: The Loud House23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη09:45 ΣΥΝΑΥΛΙΑ10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ14:00 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)16:30 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ17:00 ΡΟΖΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΑ18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (E)20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ23:00 «LULU» ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΝ ΜΠΕΡΓΚ01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)03:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ