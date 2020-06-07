Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης
Όλο το πρόγραμμα των καναλιών για σήμερα
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
02:30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
03:30 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
04:15 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ
08:00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΟΡΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
11:55 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
12:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 Ο ΠΕΘΕΡΟΠΛΗΚΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
14:05 Ο ΠΕΘΕΡΟΠΛΗΚΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
16:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:15 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
17:30 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
18:30 Ο ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΤΑΖΑΡ
20:05 SELFIE RELOADED
21:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:30 Η ΤΡΙΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
22:45 Η ΤΡΙΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
00:00 ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
00:10 ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
00:20 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
00:25 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
01:20 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
01:25 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
02:50 ΟΝΕΙΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
03:00 ΟΝΕΙΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
04:20 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:35 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:20 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Οικογενειακή Υπόθεση (Darrow And Darrow)
15:50 Baywatch
16:50 Camera Cafe
17:20 Δελτίο Νοηματικής
17:30 Όλα Του Γάμου Δύσκολα (Marrying Mr Darcy)
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Λατέρνα, Φτώχεια Και Γαρύφαλλο
22:50 Super Μπάλα Live
00:20 Οικογενειακή Υπόθεση (Darrow And Darrow)
02:20 Baywatch
03:20 Όμορφος Κόσμος
04:20 Νταντά
04:50 Η Ώρα Η Καλή
05:50 Κοινωνία Ώρα Μega
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Food N' Friends
17:00 Μοντέρνα Σταχτοπούτα
17:30 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Μοντέρνα Σταχτοπούτα
19:30 Ant1 News
20:45 Still Standing Golden Edition
22:15 Mamma Mία Δεν Υπάρχει
01:00 T2: Trainspotting
03:30 Έρωτας (Ε)
05:00 Τρικυμία (Ε)
06:00 Καλημέρα Ελλάδα
09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Barbie Dreamhouse Adventures
12:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)
12:20 Η Μεγάλη Των Μπάτσων Σχολή No4 (Police Academy 4: Citizens On Patrol)
14:10 Traction
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:30 How I Met Your Mother - 9ος Κύκλος
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Οι Μαχητές Των Δρόμων 4 (Fast And Furious)
19:50 Star News
21:00 Ένας Ιππότης Για Τη Βασούλα
23:15 MasterChef - 4ος Κύκλος (Ε)
02:15 Οι Απίστευτες Περιπέτειες Της Αντέλ (The Extraordinary Adventures Of Adele
04:30 Grimm - 3ος Κύκλος
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II (Ε)
17:50 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VII (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ο Κλέαρχος, Η Μαρίνα Και Ο Κοντός
22:00 Η Συμμορία Των Δώδεκα (Ocean's Twelve)
00:45 Η Χαρτοπαίχτρα
02:45 Μεσάνυχτα, II (Ε)
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα Των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller (Ε)
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:15 Το Σμόκιν Της Συμφοράς (The Tuxedo)
23:00 Σημείο Υπεροχής (Vantage Point)
00:45 Deadly Women - 10ος Κύκλος (Ε)
01:45 S.W.A.T. - 2ος Κύκλος (Ε)
02:45 Crime INC.
03:40 After Dark (Ε)
04:30 Dot. (Ε)
05:10 Happy Traveller (Ε)
06:00 Σήμερα
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)
19:00 Chicago Fire (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 RV
01:15 Mayday (Ε)
02:00 The Night Shift (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
09:50 Έλα Χαμογέλα
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:45 Open News Στη Νοηματική
18:00 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Ένα Ασύλληπτο Κορόιδο
23:00 Total Football
01:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος
02:00 Life Stories
03:00 Ένας Κοντός Θα Μας Σώσει
04:45 Επανάληψη Προγράμματος
05:30 Ώρα Ελλάδος 05:30
10:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
13:30 ΙΛΙΑΔΑ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
16:30 ΑΓΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
18:30 ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
19:30 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ
00:00 MAGNETIC FIDELITY: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
01:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
02:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
02:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
05:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
06:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
10:00 Σίμερ & Σάιν
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Transformers Cyberverse
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Μαραθώνιος: Infinity Nado
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego City Adventures
20:30 Gormiti
21:00 Power Rangers
21:30 Jurassic World
22:00 Infinity Nado
22:30 Μαραθώνιος: The Loud House
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:45 ΣΥΝΑΥΛΙΑ
10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)
12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
14:00 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ
15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)
16:30 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
17:00 ΡΟΖΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΑ
18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (E)
20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 «LULU» ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΝ ΜΠΕΡΓΚ
01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)
03:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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