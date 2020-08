Τεό Νιάρχος - Καμίλ Ρόου: Έρωτας στη Σπετσοπούλα για τον κροίσο και το super model

Παρά τη μακρόχρονη γνωριμία της με τον Τεό, όλα ξεκίνησαν μεταξύ τους όταν η Καμίλ χώρισε τον Χάρι Στάιλς στα μέσα του 2018

. Εμπειρο μοντέλο με θητεία για ένα φεγγάρι (το 2016) στο επίλεκτο τάγμα των Αγγέλων τηςκαι εκκολαπτόμενη ηθοποιός, η 33χρονη Γαλλοαμερικανίδα απολαμβάνει ήδη δάφνες διασημότητας στις δύο πατρίδες της, τηκαι τις. Εσχάτως την ανακάλυψε και το εγχώριο κοινό εξαιτίας της σχέσης της με τον, κατά κόσμον Τεό,και των κοινών διακοπών τους φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος για να επισφραγίσουν τη σχέση τους που σε λίγο καιρό συμπληρώνει δύο χρόνια; Ρητορικό.. Αυτό είναι το μότο ζωής της συντρόφου του, το οποίο μάλιστα η ίδια διατρανώνει και στην επικεφαλίδα του λογαριασμού της στο Instagram, όπου διαθέτει ποίμνιο 550.000 followers. Θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό ενός από τους πλουσιότερους και τους πλέον ακριβοθώρητους γόνους στην οικουμένη διακριτικότητα, επιφυλακτικότητα, ακόμα και μυστικοπάθεια. Ομως η Ρόου, που έδωσε τα χέρια με τη δημοσιότητα και την προβολή ήδη από την ενηλικίωσή της, δεν βρίσκει κανέναν λόγο να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, ανάγοντας έτσι τον εαυτό της σε ιδανικό θήραμα των παπαράτσι. Γι’ αυτό και φρόντισε να δώσει πλήρες ρεπορτάζ από τον παραθερισμό με τον αγαπημένο της στα νησιά του Αργοσαρωνικού -ανάμεσά τους ηκαι η-, όπως άλλωστε θα έπραττε κάθε millennial. Είναι μάλλον προς τιμήν της ότι χρησιμοποίησε λιγότερο photoshop συγκριτικά με τους συνομιλήκους της influencers.Οι διακοπές του ζευγαριού είχαν ατελείωτες ώρες ραθυμίας κάτω από τον ανέφελο ελληνικό ουρανό και τον εκτυφλωτικό μεσογειακό ήλιο, κολύμπι με το σκυλί τους, ράτσας Λαμπραντόρ, αθλοπαιδιές, αφού ο Νιάρχος από τα 12 χρόνια του, όταν μετακόμισε στη, είναι δεινός σέρφερ, βόλτες στα γραφικά καλντερίμια των νησιών, εξορμήσεις με ταχύπλοο και, φυσικά, μια επίσκεψη στα Σφαγεία της Υδρας όπου στεγάζεται το παράρτημα του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Αλλωστε αν υπάρχει μια συγκολλητική ουσία ανάμεσα στον 28χρονο Νιάρχο και την 33χρονη Ρόου -εκτός προφανώς από την αυτονόητη έλξη και επιθυμία- αυτή είναι η. Το 2015 ο Τεό Νιάρχος, στις παιδικές αναμνήσεις του οποίου έχουν περίοπτη θέση οι οικογενειακές επισκέψεις στην Μπιενάλε της Βενετίας, ίδρυσε την πρώτη του γκαλερί «» στον ομώνυμο εμβληματικό δρόμο του. Για τους Νιάρχους η τέχνη είναι οικογενειακή υπόθεση και το ενδιαφέρον μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Ο 66χρονος πατέρας του,-743ος στη φετινή λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes-, κατέχει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες ιδιωτικές συλλογές τέχνης, με έργα του, του Γουόρχολ αλλά και του Μαουρίτσιο Κατελάν. Οσο για τη Ρόου, το ενδιαφέρον της για τις καλές τέχνες πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αφού θα είχε σπουδάσει σεναριογράφος κινηματογράφου, αν μια σύμπτωση δεν την είχε δελεάσει τόσο ώστε να αλλάξει ρότα στη ζωή της.Γεννημένη στοαπό Γαλλίδα μητέρα, χορεύτρια του θρυλικού «», και Αμερικανό πατέρα που ασχολείται με επιχειρήσεις εστίασης, η Ρόου στα 18 της χρόνια είχε μια συνάντηση που την οδήγησε να αναθεωρήσει ό,τι προγραμμάτιζε έως τότε για τον εαυτό της. Ο ατζέντης μοντέλωντην είδε σε ένα καφέ της συνοικίας Μαρέ και της πρότεινε να συνεργαστούν. Δεκαπέντε χρόνια μετά παραμένει ο μάνατζέρ της, αν και η Ρόου έχει μεταπηδήσει πια από τοστην Εβδομη Τέχνη. Οχι ως σεναριογράφος, αλλά ως πρωταγωνίστρια - εντάξει, δευτεραγωνίστρια. Η ίδια παραδέχεται ότι στο μόντελινγκ τα πράγματα κύλησαν μάλλον εύκολα. Είδε τον εαυτό της εξώφυλλο στα μεγαλύτερα γυναικεία περιοδικά, ο φωτογραφικός φακός τη λάτρεψε, ενώ αν και μετρίου αναστήματος έκανε και αρκετές φορές πασαρέλα. Πάντως, κορυφαία το δίχως άλλη στιγμή της παραμένει το εξώφυλλό της το 2016 στο περιοδικό «». Το κινηματογραφικό βάπτισμα του πυρός το έλαβε το 2010 με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «» του Ρομέν Γαβρά, γιου του. Η Ρόου, αν και με ολιγόλεπτη συμμετοχή, κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα εξαιτίας της σκηνής όπου συνευρίσκεται με τον πρωταγωνιστή της ταινίαςκαι την ηθοποιό Ζοζεφίν ντε λα Μπομ. Σήμερα πάντως ομολογεί ότι στον κινηματογράφο έμαθε να καταπίνει την έπαρση που έφερε ως προίκα από το μόντελινγκ και πλέον πορεύεται με το κεφάλι χαμηλά και πίστη στο δόγμα της σεμνοταπεινοσύνης.Με τον Τεό Νιάρχο ήταν γνωστοί για χρόνια. Το πρώτο ερωτικό σκίρτημα το ένιωσαν λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Βρετανό ποπ σταρ Χάρι Στάιλς στα μέσα του 2018. Ο Στάιλς, αν και λέγεται ότι είχε απιστήσει, δήλωνε συντετριμμένος από την απόφαση της τότε αγαπημένης του να τον εγκαταλείψει. Μάλιστα της αφιέρωσε το τραγούδι «». Στίχοι όπως το «Does he take you walking ’round his parents’ gallery?» (μτφ. «Σε πηγαίνει βόλτες στην γκαλερί των γονιών του;») περιέγραφαν ανάγλυφα την πικρία του Στάιλς για τον νέο δεσμό της Ρόου. Εκείνη ήταν τόσο απτόητη από την όψιμη απολογία του πρώην συντρόφου της ώστε δέχτηκε ακόμα και να δανείσει τη φωνή της για το φινάλε του τραγουδιού - ακούγεται να του αφήνει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αλλά έτσι δεν συμβαίνει όταν βρίσκει κανείς την αληθινή αγάπη - ή, έστω, θεωρεί ότι την έχει εντοπίσει; Σε κάθε περίπτωση, εκτός από ταιριαστοί στην όψη, ο Νιάρχος και η Ρόου έχουν -πέρα από τη σύγχρονη τέχνη- και. Λατρεύουν, ας πούμε, την εξτραβαγκάντζα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε το ζευγάρι οργάνωσε ολόκληρη εξόρμηση στην Ανταρκτική προκειμένου να γιορτάσουν τα 33α γενέθλια της Ρόου. Η ίδια μάλιστα θεώρησε υποχρέωσή της να ενημερώσει την οικουμένη για την τωόντι εντυπωσιακή εξόρμηση ποζάροντας γυμνόστηθη στους πολλούς μείον βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα σε φώκιες και αυτοκρατορικούς πιγκουίνους.