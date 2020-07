Πολίνα Πορίζκοβα: Η θεά του μόντελινγκ ζούσε τον δικό της εφιάλτη

Τον Οκτώβριο του 2010 είχε την τιμητική της στην έκθεση φωτογραφίας «Jazz and Models» στο Παλάτσο Μοράντο στο Μιλάνο

Με τα μοντέλα Γουίνι Χάρλοου, Χαλιμά Αντεν και Τζασμίν Σάντερς το 2019 σε εκδήλωση του «Sports Illustrated»

Mε τον σύζυγό της στο «Rock and Roll Hall of Fame» το 2018, μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους

Σε πάρτυ στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 1995

Με τον Ρικ Οκαζεκ το 1990

To ζευγάρι με τους γιους τους Τζόναθαν και Ολιβερ σε εκδήλωση τον Αύγουστο του 2016

Ανήκει στη χαρισματική εκείνη γενιά των supermodels που έλαμψαν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, μάγεψαν με την ομορφιά και τη γοητεία τους, έγιναν πάμπλουτες και διάσημες, είχαν όλο τον κόσμο στα πόδια τους -ή τουλάχιστον έτσι έδειχναν- και σήμερα διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής τους παραμένουν φυσικά όμορφες. Ημαζί με τιςδείχνουν σε όλες τις γυναίκες ότι το να μεγαλώνεις φυσικά και να παραμένεις γοητευτική δεν είναι ακατόρθωτο.Στα 55 της η γεννημένη στην Τσεχοσλοβακία Πολίνα έχει τόσο τη σουηδική όσο και την αμερικανική υπηκοότητα. Ποστάρει στο Instagram φωτογραφίες της χωρίς φίλτρα και μακιγιάζ λέγοντας στα εκατομμύρια των followers της «Ετσι είμαι όταν ξυπνάω!» ενώ οι λήψεις με μπικίνι γίνονται viral. Η ζωή, πάντως, δεν υπήρξε και πολύ γενναιόδωρη μαζί της παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα γονίδιά της. Σε ηλικία 3 ετών οι γονείς της εγκαταλείπουν το κομμουνιστικό καθεστώς στην Τσεχοσλοβακία για τη Σουηδία και την αφήνουν να μεγαλώσει με τη γιαγιά της. Μετά από 7 χρόνια, η μητέρα της, έγκυος στον αδελφό της, επιστρέφει για να πάρει πίσω την κόρη της, συλλαμβάνεται από το καθεστώς, που τη θέτει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η ιστορία γίνεται πρωτοσέλιδο στον διεθνή Τύπο και η κυβέρνηση τουπιέζει πολιτικά για την επιστροφή τους. Κάπως έτσι, μητέρα και κόρη φεύγουν για τη Σουηδία. Η 10χρονη Πολίνα έρχεται αντιμέτωπη με ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον και μία ακόμη απόρριψη. Προτού καν μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής, ο πατέρας της εξαφανίζεται από τη ζωή τους για πάντα, αρνούμενος να δει τα παιδιά του και να βοηθήσει οικονομικά.Είναι 15 ετών και πανέμορφη όταν ένας φίλος της στέλνει φωτογραφίες της σε πρακτορείο μοντέλων και η ανήλικη Πολίνα ετοιμάζει τις βαλίτσες της για το. Απόρριψη, εγκατάλειψη και ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση άφησαν τα σημάδια τους στην ψυχοσύνθεσή της. Μιλώντας για όλα όσα πέρασε στη ζωή της ανέφερε σε συνέντευξή της στο «CBS This Morning»: «Ακόμα και τώρα νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μου πουν ότι τίποτα απ’ όσα έζησα δεν ήταν αλήθεια. Oτι όλα ήταν όνειρο. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι είμαι μια γυναίκα με πολύ μεγάλο εγωισμό και εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι γονείς μου με εγκατέλειψαν όταν ήμουν μικρή. Εφυγαν μεν από ένα καθεστώς, κυνηγημένοι σχεδόν, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι για μένα, που ένιωσα τότε ότι δεν με ήθελαν και με άφησαν πίσω για πάντα. Αυτό το συναίσθημα με ακολουθεί παντού στη ζωή μου. Πιστεύω ότι ποτέ δεν είμαι αρκετή ή ακόμα κι αν κάποιος με θεωρεί σημαντική στη ζωή του ότι αργά ή γρήγορα θα με εγκαταλείψει».Στα 17 της καλείται να φωτογραφηθεί με μαγιό για το περιοδικό «Sports Illustrated» στις ΗΠΑ χωρίς να έχει ιδέα για το πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό για την καριέρα της. Τον επόμενο χρόνο γίνεται και πάλι εξώφυλλο στο «Sports Illustrated», ενώ είναι το μόνο μοντέλο που κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού έξι φορές! «Στα 80s φάνταζα εξωτική στα μάτια των Αμερικανών. Προερχόμουν από μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, ήμουν πρόσφυγας και είχα πίσω μου μια εντυπωσιακή οικογενειακή ιστορία», λέει. Επιμένει ότι δεν αγάπησε ποτέ το modeling, απλώς ένιωθε όμορφα από την αποδοχή που κέρδιζε από αυτό. Το να τη θέλουν ήταν το δικό της ζητούμενο και όχι τα χρήματα. Αρχίζει να κλείνει τη μία δουλειά μετά την άλλη, γίνεται εξώφυλλο στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας και ομορφιάς, υπογράφει συμβόλαια με διάσημους οίκους και το 1984 εμφανίζεται στα πλατό για τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Drive» του συγκροτήματος The Cars, το οποίο θα σκηνοθετούσε ο ηθοποιός: «Θέλαμε μια γυναίκα ψηλή με κάτι το άγριο στο βλέμμα της προκειμένου να γυρίσει τη σκηνή με τον Ρικ Οκαζεκ. Η Πολίνα φάνταζε ιδανική. Οταν βρέθηκαν οι δυο τους στο σετ, από την πρώτη στιγμή που αντίκρισε ο ένας τον άλλον υπήρξε ηλεκτρισμός. Ολοι νιώσαμε ότι εδώ κάτι γίνεται», είπε ο ίδιος στο «Vanity Fair».Ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Ο κωμικά λεπτός με τον επιμήκη λαιμό, με καταγωγή επίσης από την Τσεχοσλοβακία, ήταν τότε 40 ετών και η Πολίνα μόλις είχε συμπληρώσει τα 19 της χρόνια. Ούτε για μια στιγμή δεν την απασχόλησε η μεγάλη διαφορά ηλικίας, όπως έλεγε τότε: «Η γνωριμία μου με τον Ρικ έβαλε στη ζωή μου την πιο σημαντική σφραγίδα. Μου άρεσε πολύ η ασφάλεια που μου έδινε η σχέση με έναν άνδρα μεγαλύτερό μου. Το να είμαι με κάποιον που είχε το πάνω χέρι στη ζωή μου με έκανε να νιώθω ασφάλεια και ήταν ανακουφιστικό». Εγιναν αμέσως το it couple των 80s. Η Πολίνα υπέγραψε συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων ετησίως με την Estee Lauder από το 1988 έως το 1995. Μεταμορφώθηκε από ένα μοντέλο που διαφήμιζε μαγιό σε μια εκλεπτυσμένη γυναίκα-πρότυπο ομορφιάς. Στο ενδιάμεσο των 28 χρόνων γάμου τους, απέκτησαν δύο αγόρια ενώ η Πολίνα ασχολήθηκε με τη συγγραφή, εμφανίστηκε στην ταινία «Arizona Dream» του Εμίρ Κουστουρίτσα, έκανε περάσματα από αρκετές ταινίες και σειρές, διαγωνίστηκε στο «Dancing with the stars» ενώ συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή του «America’s Next Τop Model», από το οποίο απολύθηκε με τις φήμες να τη θέλουν να δημιουργεί προβλήματα με τη συμπεριφορά της και να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική με την Τάιρα Μπανκς.Κι εκεί που όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, ακολούθησε ένα σερί δύσκολων καταστάσεων και τραγικών γεγονότων που την έκαναν να νιώσει για μία ακόμη φορά στη ζωή της ξεκρέμαστη. Τον Μάιο του 2017 με ανάρτησή της στο Instagram ανακοινώνει στους ακολούθους της ότι με τον σύζυγό της αποφάσισαν να χωρίσουν.Μιλώντας γι’ αυτό είπε σε συνέντευξή της: «Ξαφνικά ο γάμος μας φαινόταν άνισος. Ενιωθα ότι μόνο εγώ ήθελα να είμαι παντρεμένη. Μπορεί να έφταιγε η ηλικία. Μπορεί να είχε κουραστεί, μπορεί να είχα βάλει εγώ περισσότερη ενέργεια στην αγάπη. Δεν ξέρω τι απ’ όλα έφταιξε. Συνεχίσαμε πάντως να μένουμε μαζί γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι ο άνθρωπος που αγάπησα και μεγάλωσα μαζί του. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν», δήλωνε και για του λόγου το αληθές μαζί με τα παιδιά τους εμφανίστηκαν το 2018 στο «Rock and Roll Hall of Fame» όπου το συγκρότημα απέκτησε τη δική του θέση.Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2019 η Πολίνα κατεβαίνει στην κουζίνα του σπιτιού τους στο Μανχάταν προκειμένου να ετοιμάσει τον καφέ τους. Ο πρώην σύζυγός της ανάρρωνε από μια σοβαρή επέμβαση και το προηγούμενο βράδυ έβλεπαν με τα παιδιά τους μια ταινία. Το πρωί, όταν τον φώναξε για τον καφέ του, δεν της απάντησε. «Eτσι, πήγα να τον ξυπνήσω. Οταν τον άγγιξα στο μάγουλο κατάλαβα ότι είχε “φύγει”. Μπορώ να πω πως αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου», λέει. Το μεγαλύτερο σοκ, όμως, ήρθε αργότερα, όταν ανοίχτηκε η διαθήκη του και σε αυτή ο Οκαζεκ την αποκλήρωνε μιλώντας απαξιωτικά: «Οσο για την πρώην σύζυγό μου δεν δικαιούται τίποτα γιατί με εγκατέλειψε», έγραφε. Η περιουσία του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, 5 εκατ. δολάρια από πνευματικά δικαιώματα. Βάσει των νόμων της Νέας Υόρκης και αφού δεν είχε εκδοθεί το διαζύγιο, η Πορίζκοβα δικαιούνταν το 1/3, αρκεί να αποδεικνυόταν ότι δεν τον εγκατέλειψε. Η Πολίνα προσβάλλει τη διαθήκη ενώ στην πρώτη της συνέντευξη για το θέμα στο CBS ανέφερε ότι είχε βάλει στον κοινό τους λογαριασμό όλα τα χρήματα που είχε κερδίσει από την καριέρα της στο modeling: «Οπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό έκανε τη διαδικασία πένθους ακόμη πιο δύσκολη. Εκεί που ήθελα να θρηνήσω για την απώλεια ενός ανθρώπου που λάτρεψα, βρέθηκα σοκαρισμένη και αφόρητα πληγωμένη από την προδοσία του. Το χειρότερο όλων είναι ότι δεν θα πάρω ποτέ απάντηση στο γιατί φέρθηκε με αυτό τον τρόπο. Υπάρχουν μέρες όπου νιώθω στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης και άλλες όπου αισθάνομαι πιο δυνατή. Αν έχεις υπάρξει supermodel, δεν σε λυπάται κανείς. Ολοι λένε: “Ελα μωρέ, τι ανάγκη έχει αυτή, τα έχει όλα”. Ειμαι η ζωντανή απόδειξη, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει».Μέχρι στιγμής ο χρόνος φαίνεται να είναι ο μόνος που της δείχνει επιείκεια. Στα 55 της είναι σέξι και όμορφη, ενώ η θέα του κορμιού της συνεχίζει να προκαλεί εγκεφαλικά. Φορά Νο 4 ρούχα και απορεί με το Νο 0 των σημερινών μοντέλων. «Μα είναι δυνατόν μια γυναίκα που το ύψος της ξεπερνά το 1,78 μ. να φορά Νο 0; Να με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι μοντέλο, είναι κρεμάστρα ρούχων». Υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μια γυναίκα θα πρέπει να γεμίζει το πρόσωπό της με botox και fillers. «Ποστάρω φωτογραφίες χωρίς μακιγιάζ γιατί θέλω να δείξω στον κόσμο πώς μπορεί να είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας σε αυτή την ηλικία χωρίς την παραμικρή παρέμβαση. Είναι πραγματικά σκληρό να είσαι γυναίκα που έχει περάσει τα 50 γιατί σε βγάζουν εντελώς από το τραπέζι των συνομιλιών σε αυτή τη δουλειά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις σαν την JLo και στο να είσαι μια απλή γυναίκα. Εγώ, λοιπόν, προσπαθώ να κινηθώ κάπου στη μέση χωρίς να θρηνώ γι’ αυτά που πέρασαν. Οσο μεγαλώνεις πρέπει να αφαιρείς σε φτιασίδια. Το μόνο που κάνω για το πρόσωπό μου είναι να επισκέπτομαι συχνά την αισθητικό μου για θεραπείες με λέιζερ, ενώ φροντίζω να τρέφομαι σωστά, να αθλούμαι και να φροντίζω την ψυχή μου και το μυαλό μου. Ξέρετε, η ζωή μου πάντα είχε να κάνει με την ομορφιά και η επιβίωσή μου εξαρτιόταν από το πώς έδειχνα. Εξαιτίας της δύσκολης παιδικής μου ηλικίας επικεντρώθηκα πολλά χρόνια στην εμφάνιση και δεν ολοκληρώθηκα ως προσωπικότητα. Αυτό φροντίζω να διορθώσω τώρα».