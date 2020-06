Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ο superstar στη νέα ταινία των Κασιδόκωστα - Ντούγκας

Πρόσφατα ο Τίμπερλεϊκ αναγκάστηκε να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ και τον γιο τους για την αναστάτωση που τους προκάλεσε, αλλά αρνήθηκε ότι δημιούργησε εξωσυζυγική σχέση με την Αλίσα Γουέινραϊτ

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια Τζουν Σκουίμπ, υποψήφια το 2014 για Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στο «Nebraska»

Στη νέα, ήδη πολυσυζητημένη, παραγωγή των Κασιδόκωστα-Λάτση και Ντούγκας «Palmer» ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ υποδύεται πιθανότατα έναν ρόλο ζωής

Από το ξεκίνημα της συνεργασίας τους στην παραγωγή ταινιών ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης και ο Τέρι Ντούγκας στόχευσαν σε ποιοτικά projects

«Arkansas» με πρωταγωνιστές τους Βινς Βον, Τζον Μάλκοβιτς και Λίαμ Χέμσγουορθ «Good Time» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον «A Simple Favor» με πρωταγωνίστριες τις Μπλέικ Λάιβλι και Αννα Κέντρικ «American Made» με πρωταγωνιστές τους Τομ Κρουζ και Σάρα Ράιτ

Πριν από λίγους μήνες οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης είδαν να κυκλοφορεί στα μέρη τους ένας γοητευτικός άνδρας με σκούρα γυαλιά ηλίου και casual look που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε να περάσει απαρατήρητος. Στο πρόσωπό του οι λάτρεις της Εβδομης Τέχνης δεν άργησαν να αναγνωρίσουν τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Palmer», τη νέα παραγωγή τωνκαι Τέρι Ντούγκας.Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό project που, προτού ακόμη ολοκληρώσει τα γυρίσματά του, έχει γίνει θέμα συζήτησης στα μεγάλα σαλόνια του Χόλιγουντ λόγω των ονομάτων που συμμετέχουν σε αυτό. Αφενός ο πολυτάλαντος και ιδιαίτερα αγαπητός στο γυναικείο κοινό Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και αφετέρου το δυναμικό δίδυμο των Ελλήνων παραγωγών. Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Τζάστιν και τη δίψα των Ελλήνων παραγωγών για το διαφορετικό συμπληρώνει μια πλειάδα ικανών συνεργατών που συγκαταλέγεται στην κινηματογραφική αφρόκρεμα και εγγυάται το αποτέλεσμα. Μέσα στα επόμενα 24ωρα, μάλιστα, θα γίνει και η επίσημη ανακοίνωση: «Το Hercules Film Fund, ένα fund ειδικού σκοπού που διευθύνεται από τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση, και η Rhea Films, η εταιρεία παραγωγής των ταινιών που χρηματοδοτεί το fund και διοικείται από τους Τέρι Ντούγκας και Ζαν-Λικ Ντε Φαντί, ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στην παραγωγή της ταινίας “Palmer” που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020».Το «Ρalmer» αναμένεται με αδημονία τόσο από τους φανατικούς θαυμαστές του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ όσο και από το υπόλοιπο κινηματογραφόφιλο κοινό, καθώς, σύμφωνα με πηγές, ο ρόλος που έχει αναλάβει ίσως αποδειχθεί ένας από τους συναρπαστικότερους της ζωής του. Η έντονα ελληνική υπογραφή της ταινίας μάλιστα τράβηξε το ενδιαφέρον των media προτού καν προβληθεί. Σε μια εποχή που η βιομηχανία του κινηματογράφου δουλεύει με τις μηχανές στο φουλ μετά την παγκόσμια καραντίνα -κατά τη διάρκεια της οποίας αποδείχθηκε περίτρανα πως, εκτός από τον σκύλο και το βιβλίο, και μια καλή ταινία μπορεί να συγκαταλέγεται στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου ως το αποτελεσματικότερο αντίδοτο στη μοναξιά-, ο Πάρις και ο Τέρι δηλώνουν παρόντες.Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δεν βρίσκεται τυχαία στον χώρο του θεάματος. Αν και ξεκίνησε από τη μουσική σκηνή ως μέλος του επιτυχημένου boy band NSYNC, το Χόλιγουντ τον θεωρεί εδώ και 20 χρόνια βασικό μέλος του αφού τα καταφέρνει άριστα με οτιδήποτε κι αν καταπιαστεί - είτε ως ηθοποιός, είτε ως τραγουδιστής, είτε ως στιχουργός. Απόδειξη τα τέσσερα βραβεία Grammy και το ένα Emmy. Οταν το 2002 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Justified» πούλησε πάνω από 9 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ λίγο αργότερα στην καριέρα του θεωρήθηκε φαινόμενο όταν κατάφερε να βάλει το όνομά του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζάκσον με έξι επιτυχίες στα Top 20 hits των ΗΠΑ. Την ενασχόλησή του και με την υποκριτική ακολούθησαν διθυραμβικές κριτικές εντός και εκτός ΗΠΑ. Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Κέβιν Σπέισι, ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο Τζεφ Μπρίτζες, η Κάμερον Ντίαζ, ο Κλιντ Ιστγουντ, η Μίλα Κούνις και η Κέιτ Γουίνσλετ. Με τη συμμετοχή του στην ταινία «Trolls» κατάφερε να μπει στη χρυσή λίστα των υποψηφίων και για Οσκαρ.Οι άνθρωποι του χολιγουντιανού star system γνωρίζουν ότι η παρουσία του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στη Νέα Ορλεάνη τους προηγούμενους μήνες θα αποτελέσει έναν σημαντικό σταθμό στην καριέρα του. Στην ταινία «Palmer» δεν είναι μόνο πιο κατασταλαγμένος και επαγγελματικά πιο ώριμος από ποτέ, αλλά υποδύεται και έναν ρόλο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρόλος ζωής. Η υπόθεση αφορά έναν πρώην χαρισματικό αθλητή του κολεγιακού American Football, ο οποίος μετά από κάποιο διάστημα στη φυλακή επιστρέφει στη γενέτειρά του σε μια προσπάθεια να γυρίσει σελίδα και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Εκεί θα βρεθεί μπροστά σε αντιπαραθέσεις που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν του αλλά και σε πρωτόγνωρες προκλήσεις, καθώς καλείται ξαφνικά να γίνει υπεύθυνος για ένα αγόρι, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του. Η ταινία μπλέκει αριστοτεχνικά δυνατές στιγμές και έντονα συναισθήματα με μοναδικές κινηματογραφικές εικόνες. Ο «άτακτος» στην προσωπική του ζωή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποδίδει, κατά κοινή ομολογία, τον ρόλο μοναδικά.Το αν θα καταφέρει χάρη στην ταινία αυτή να δει το όνομά του να φιγουράρει για μία ακόμη φορά ανάμεσα σε εκείνα των υποψηφίων για Οσκαρ θα φανεί. Η συμμετοχή του πάντως σε μια τέτοια παραγωγή τον κρατά στην επικαιρότητα με τον σωστό τρόπο. Αντίστοιχα οσκαρικών προδιαγραφών είναι όμως και το υπόλοιπο cast.Δίπλα του πρωταγωνιστεί η Τζουν Σκουίμπ, υποψήφια το 2014 για Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στο «Nebraska». Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Φίσερ Στίβενς, γνωστός από το «The Cove», για το οποίο μαζί με τον Λούι Ψυχογιός κέρδισε το Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Τέλος, στην παραγωγή, εκτός από το Hercules Film Fund, συμμετέχει και η SK Global Entertainment, που έχει υπογράψει ταινίες όπως οι «Crazy Rich Asians», «Moneyball», «Hell or High Water», καθώς και ο φημισμένος παραγωγός του «Green Book», Τσαρλς Μπ. Γουέσλερ.Ο διεθνής Τύπος αναφέρεται στην ταινία με τα πλέον κολακευτικά λόγια λέγοντας ότι προτού ακόμη βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες κέρδισε στα σημεία άλλες παραγωγές της σεζόν με τον σκηνοθέτη, τους παραγωγούς και το cast της. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους του, δυστυχώς όμως μόνο στον επαγγελματικό τομέα, αφού πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στο επίκεντρο ενός μίνι σκανδάλου, με φήμες να τον θέλουν να έχει ενδώσει στο φλερτ με τη συμπρωταγωνίστριά του -και σύντροφό του στην ταινία- Αλίσα Γουέινραϊτ.Οπως ανέφερε πηγή του περιβάλλοντος του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και της συζύγου του Τζέσικα Μπίελ στο «Us Weekly»: «Ο Τζάστιν είπε στην Τζέσικα να πάει στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ώστε να διαπιστώσει και η ίδια ότι δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ εκείνου και της συμπρωταγωνίστριάς του. Η Τζέσικα σκοπεύει να πάει». Στα δημοσιεύματα με τις φωτογραφίες που τον έδειχναν σε βραδινή έξοδο με τη Γουέινραϊτ στη Νέα Ορλεάνη, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ απάντησε με μια θαρραλέα δημόσια απολογία: «Μένω μακριά από τα κουτσομπολιά όσο μπορώ, αλλά θεωρώ σημαντικό να ξεκαθαρίσω το τοπίο για την οικογένειά μου, μια και οι φήμες πληγώνουν τους ανθρώπους που αγαπώ. Πριν από μερικές εβδομάδες υπέπεσα σε ένα σφάλμα, αλλά ξεκαθαρίζω ότι τίποτα δεν συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τη συμπρωταγωνίστριά μου. Ηπια παραπάνω απ’ όσο έπρεπε εκείνο το βράδυ και μετανιώνω που ήμουν τόσο εκδηλωτικός. Ζητάω συγγνώμη από την εκπληκτική μου σύζυγο και τον γιο μου, καθότι τους έφερα σε δύσκολη θέση. Παραμένω συγκεντρωμένος στο να είμαι ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας που μπορώ. Είμαι υπερήφανος που δουλεύω για το “Palmer”. Ανυπομονώ να ολοκληρώσουμε την ταινία και είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα τη δει».Οταν ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης και ο Τέρι Ντούγκας αποφάσισαν πριν από περίπου μία δεκαετία να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παραγωγής, το έκαναν έχοντας στο μυαλό τους να στηρίξουν σχέδια που να ξεφεύγουν από την κινηματογραφική πεπατημένη.Μέχρι σήμερα το Hercules Film Fund έχει χρηματοδοτήσει και συγχρηματοδοτήσει ταινίες που κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού διαγράφοντας η καθεμία τη δική της πορεία. Μεταξύ άλλων, το «Good Time» σε σκηνοθεσία των αδελφών Σάφντι, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, επίσημη επιλογή για το Φεστιβάλ των Καννών το 2017, το «American Made» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λάιμαν, το «Unicorn Store», με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Οσκαρ Μπρι Λάρσον, το «Port Authority» που συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Καννών το 2019, καθώς και το «A Simple Favor» με πρωταγωνίστριες τις Μπλέικ Λάιβλι και Αννα Κέντρικ, σε σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ, και παγκόσμια διανομή από τη Lionsgate. Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης και Τέρι Ντούγκας βάζουν τον πήχη όλο και ψηλότερα.O Τέρι Ντούγκας της Rhea Films LLC αναφέρει αποκλειστικά στο «Gala»: «Απ’ όταν ξεκινήσαμε τις παραγωγές ταινιών με τον Πάρι, στόχος μας ήταν η συμμετοχή σε ποιοτικά και ιδιαίτερα projects. Με το “Palmer” προσπαθήσαμε να φανούμε συνεπείς στον στόχο αυτό. Η συμμετοχή ειδικά ηθοποιών του βεληνεκούς του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και της Τζουν Σκουίμπ -η οποία με μάγεψε στο “Nebraska”- ήταν μια επιβεβαίωση ότι εδώ πάμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Αναφορικά με άλλα εγχειρήματα του Hercules Film Fund και της Rhea Films, είμαστε πολύ περήφανοι που τον Mάιο βγήκε στις πλατφόρμες streaming (Apple και Amazon) το “Arkansas” με πρωταγωνιστές τους καταξιωμένους Βινς Βον, Τζον Μάλκοβιτς και Λίαμ Χέμσγουορθ, ενώ με ιδιαίτερη ανυπομονησία αναμένουμε το προσεχές διάστημα το θρίλερ δράσης “Shadow in the Ψloud” με τη φοβερή Κλόι Γκρέις Μορέτς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπου υποδύεται μια γυναίκα πιλότο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, περιμένουμε στις αίθουσες και το “Port Authority”, το οποίο συμμετείχε στην κατηγορία “Ενα κάποιο βλέμμα".