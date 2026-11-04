Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή στην Αμφιλοχία, δείτε βίντεο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αμφιλοχία Καρχαρίας

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή στην Αμφιλοχία, δείτε βίντεο

Το θαλάσσιο ζώο κατέγραψαν σε βίντεο μαθητές Γυμνασίου - Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη το είδος του

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή στην Αμφιλοχία, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης μαθητές Γυμνασίου στην παραλία της Αμφιλοχίας, όταν είδαν έναν καρχαρία να κολυμπά πολύ κοντά στην ακτή και τον κατέγραψαν σε βίντεο.

Στο βίντεο διακρίνεται το θαλάσσιο ζώο να κινείται κατά μήκος της ακτής και να αλλάζει κατεύθυνση, με το περίγραμμα του σώματος και τα πτερύγιά του να φαίνονται κάτω από το φως που πέφτει στο νερό.

Αμφιλοχία: Σταχτοκαρχαρίας «βολτάρει» στην παραλία


Η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό. Ορισμένα ορατά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus), ωστόσο η νυχτερινή λήψη και η γωνία καταγραφής δεν επιτρέπουν οριστικό συμπέρασμα.

Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό είναι καταγεγραμμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στον κόλπο απαντώνται τόσο ο γκριζογάλεος όσο και ο σταχτοκαρχαρίας, στο πλαίσιο ερευνών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια της περιοχής.

Πηγή: e-maistros
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης