Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή στην Αμφιλοχία, δείτε βίντεο
Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή στην Αμφιλοχία, δείτε βίντεο
Το θαλάσσιο ζώο κατέγραψαν σε βίντεο μαθητές Γυμνασίου - Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη το είδος του
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης μαθητές Γυμνασίου στην παραλία της Αμφιλοχίας, όταν είδαν έναν καρχαρία να κολυμπά πολύ κοντά στην ακτή και τον κατέγραψαν σε βίντεο.
Στο βίντεο διακρίνεται το θαλάσσιο ζώο να κινείται κατά μήκος της ακτής και να αλλάζει κατεύθυνση, με το περίγραμμα του σώματος και τα πτερύγιά του να φαίνονται κάτω από το φως που πέφτει στο νερό.
Η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό. Ορισμένα ορατά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus), ωστόσο η νυχτερινή λήψη και η γωνία καταγραφής δεν επιτρέπουν οριστικό συμπέρασμα.
Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό είναι καταγεγραμμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στον κόλπο απαντώνται τόσο ο γκριζογάλεος όσο και ο σταχτοκαρχαρίας, στο πλαίσιο ερευνών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια της περιοχής.
Πηγή: e-maistros
Στο βίντεο διακρίνεται το θαλάσσιο ζώο να κινείται κατά μήκος της ακτής και να αλλάζει κατεύθυνση, με το περίγραμμα του σώματος και τα πτερύγιά του να φαίνονται κάτω από το φως που πέφτει στο νερό.
Η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό. Ορισμένα ορατά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus), ωστόσο η νυχτερινή λήψη και η γωνία καταγραφής δεν επιτρέπουν οριστικό συμπέρασμα.
Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό είναι καταγεγραμμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στον κόλπο απαντώνται τόσο ο γκριζογάλεος όσο και ο σταχτοκαρχαρίας, στο πλαίσιο ερευνών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια της περιοχής.
Πηγή: e-maistros
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα