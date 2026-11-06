Γεννήθηκαν δύο φωκάκια στην Αλόννησο, ελπίδες για νέο ρεκόρ την φετινή αναπαραγωγική περίοδο

Το πρώτο νεογνό της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου είχε καταγραφεί στη νησίδα Πιπέρι - Για τους επιστήμονες, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι πέρσι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαν φώκιες να γεννούν και να γαλουχούν μικρά σε ανοιχτές παραλίες