Το τζιν τόνικ επηρεάζεται από την... κλιματική κρίση - Πώς μπορεί ν' αλλάξει δραματικά η γεύση του

Η καρδιά του τζιν

Επιστημονικά ευρήματα από όλη την Ευρώπη

Κλείσιμο

Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη γεύση

Μια πρωτοποριακή μελέτη του Διεθνούς Κέντρου Ζυθοποιίας και Αποσταγματοποιίας (ICBD) του Πανεπιστημίου Heriot-Watt υποδηλώνει ότι οι όλο και πιοΚαθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται και τα καιρικά φαινόμενα μεταβάλλονται απρόβλεπτα, οι καρποί του κέδρου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τζιν ενδέχεται να αρχίσουν να χάνουν ή να μεταβάλλουν τα παραδοσιακά αρωματικά τους συστατικά, με αποτέλεσμα το τζιν να έχει γεύση αισθητά διαφορετική από αυτή που έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές.Τα μούρα του κέδρου είναι απαραίτητα για το τζιν. Χωρίς αυτά, δεν θα μπορούσε να ονομάζεται νόμιμα τζιν σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι απαιτούν η κυρίαρχη γεύση να προέρχεται από τον κέδρο (Juniperus communis).Αυτά τα μικρά, μπλε-μοβ μούρα προσδίδουν στο ποτό τις χαρακτηριστικές νότες πεύκου, ξύλου και λουλουδιών, που είναι καθοριστικές για τον χαρακτήρα κάθε τζιν, από το παραδοσιακό London Dry έως τις σύγχρονες, πειραματικές ποικιλίες.Ωστόσο, οι αρωματικές ενώσεις των καρπών του κέδρου -ειδικά τα τερπένια και τα αιθέρια έλαια που τους προσδίδουν τη μοναδική γεύση τους- επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά.Αυτό περιλαμβάνει παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η έκθεση στον ήλιο και ακόμη και το υψόμετρο της περιοχής καλλιέργειας. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «» στον κόσμο του κρασιού, τώρα διερευνάται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και στον κέδρο.Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Institute of Brewing, οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς. Συγκέντρωσαν και απόσταξαν δείγματα κέδρου από διάφορες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Αλβανία, η Βοσνία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο και η Ιταλία.Είναι σημαντικό ότι τα δείγματα αυτά προέρχονταν από διάφορες χρονιές συγκομιδής, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αξιολογήσουν πώς οι κλιματικές διακυμάνσεις στο πέρασμα του χρόνου —και όχι μόνο η γεωγραφική θέση— επηρεάζουν την ανάπτυξη της γεύσης.Η έρευνα αποκάλυψε σαφείς διαφορές στα γευστικά προφίλ των καρπών του κέδρου από διαφορετικές περιοχές και έτη. Ορισμένοι καρποί είχαν πιο λουλουδένιες και εσπεριδοειδείς νότες, ενώ άλλοι είχαν πιο έντονες ξυλώδεις, γήινες ή ακόμη και μουχλιασμένες νότες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτές οι διαφορές συνδέονταν στενά με τις διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών, όπως οι βροχοπτώσεις και η ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.Η Δρ. Annie Hill, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt και μία από τις επικεφαλής ερευνητές της μελέτης, εξήγησε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής.«Ήδη παρατηρούμε αλλαγές στη χημεία των φυτών σε όλο τον κόσμο, από τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται στο κρασί, μέχρι τον λυκίσκο που χρησιμοποιείται στην μπύρα. Το κέδρο δεν αποτελεί εξαίρεση», δήλωσε η ίδια.Η Hill σημείωσε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι ακανόνιστες βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένες ξηρασίες επηρεάζουν τη βιοσύνθεση βασικών αρωματικών ενώσεων στα φυτά. Στα μούρα του κέδρου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ορισμένων τερπενίων που συμβάλλουν στη γλυκύτητα και στις νότες εσπεριδοειδών, ενώ ενδέχεται να αυξήσει τις πικρές ενώσεις.