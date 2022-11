Γκουτέρες για το Κλίμα: «Η ανθρωπότητα έχει μια επιλογή: Συνεργαστείτε ή εξαφανιστείτε»

💩 Indottrinamento alla paura e al terrore, avanti il prossimo 💩



Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres sostiene che "siamo su un'autostrada per l'inferno climatico".



♠️ @nessunnesso



Non crediamo a nulla di quello che queste merde infami dicono .Non abbiamo paura ! pic.twitter.com/7EsCacfetz